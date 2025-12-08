뉴스

"IBM, AI 실시간 데이터 업체 16조 원에 인수 협상 중"

유덕기 기자
작성 2025.12.08 15:44 조회수
▲ IBM 로고

미국 IBM이 실시간 데이터 스트리밍 플랫폼 제공 업체인 컨플루언트(Confluent)를 약 110억 달러(약 16조 1천억 원)에 인수하는 협상을 벌이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간으로 오늘(현지시간 7일) 보도했습니다.

익명의 소식통들은 인수 발표가 이르면 내일 나올 수 있다고 말했습니다.

다만 협상이 결렬될 가능성도 배제할 수 없다고 덧붙였습니다.

현재 컨플루언트의 시가총액은 지난 6일 기준 80억 달러(약 11조 7천억 원) 수준입니다.

IBM의 시가총액은 약 2천900억 달러입니다.

컨플루언트는 인공지능(AI) 모델에서 사용되는 실시간 데이터 스트림을 관리하는 기술을 제공합니다.

AI 붐과 더불어 소매, 기술, 금융 서비스 등 여러 산업의 기업들에서 주목받는 기술입니다.

컨플루언트 인수는 IBM이 AI 중심으로 사업을 재편하는 과정에서 최근 수년간 진행한 거래 중 최대 규모가 될 전망입니다.

IBM은 기업용 AI 플랫폼, 하이브리드 클라우드, 양자 컴퓨팅 중심으로 사업 재편을 진행하고 있습니다.

지난해 IBM은 클라우드 소프트웨어 기업 해시코프(HashiCorp)를 64억 달러(약 9조 4천억 원)에 인수하기로 합의한 바 있습니다.

유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

