맛집 줄 선 유재석이라니…'틈만나면', 사상 첫 웨이팅 시도 "굉장히 드문 그림"

'틈만 나면,' 유재석이 사상 첫 식당 웨이팅에 당황한 기색을 보인다.



오는 16일(화) 첫 방송되는 SBS '틈만 나면,'이 유재석의 새로운 도전의 순간을 담은 티저 영상을 공개했다.



'틈만 나면,'은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티다. 지난 여름 시즌3로 돌아온 '틈만 나면,'은 방영 내내 동시간대 1위는 물론 2049 시청률 예능, 드라마 전체 1위를 기록하는 등 탄탄한 인기를 이끌었다. 특히 전 시즌 마지막 방송인 35회 시청률은 수도권 가구 5.1%, 전국 4.5%, 2049 1.5%로 동시간대 2049 및 수도권 가구 시청률 1위는 물론, 화요 예능 전체 2049 시청률 1위까지 거머쥐었다. (닐슨 코리아 기준)



이러한 '틈만 나면,'의 인기에는 유재석, 유연석의 완숙한 케미스트리, 각양각색의 '틈 친구' 라인업과 함께, 시민들과의 자연스러운 틈새 소통이 빛을 발했다는 평가다. 특히 유재석, 유연석이 곳곳에서 마주친 시민들과 나눈 길거리 토크는 '틈만 나면,'이 시청자들의 실제 일상에 스며든 듯한 친근감을 자아내며, 생활밀착형 예능의 진수를 보여줬다.



이 가운데 '틈만 나면,' 측이 새로운 티저를 통해 또 한 번 친근감 넘치는 웃음을 예고했다.



공개된 티저 속에는 유재석의 달라진 모습이 담겨 있어 흥미를 높인다. 바로 앞선 시즌들을 통해 '웨이팅 알러지'를 공공연하게 표명해온 유재석이 맛집 앞에서 줄을 서고 있는 것. 배우 이제훈은 "굉장히 드문 그림이잖아요. 무엇을 먹기 위해서 기다리는 유의 모습"이라고 신기해하며 '틈만나면,'의 애청자임을 깨알같이 인증하고, 어색한 자태로 줄을 서있던 유재석은 "생각보다 좀 많이 기다려야 되나요?"라며 소심하게 질문을 던져 웃음을 자아낸다. 심지어 유재석은 그 잠깐의 시간에도 옆자리 시민에게 "여기는 기다릴 만한 맛집이죠?"라며 소통을 시도해 웃음보를 자극한다.



이에 새로운 시즌을 맞아 유재석이 '웨이팅 알러지'를 완벽 극복할 수 있을지 궁금증이 모이며, 더욱 업그레이드 된 소통과 친근한 웃음으로 돌아온 '틈만 나면,'의 반가운 귀환에 기대감이 치솟는다.



이번 시즌 첫 번째 '틈 친구'는 '모범택시3'의 최강 듀오, 이제훈과 표예진이 출격해 강력한 포문을 열 예정이다.



더욱 강력한 일상밀착형 웃음 폭격을 예고하고 있는 화요일의 힐링 예능 '틈만 나면,'은 오는 16일 화요일 밤 9시에 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)