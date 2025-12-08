[여담야담] '1인1표' 부결 후폭풍…쓴소리 들은 장동혁 행보는?

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------
● '1인 1표' 부결 후폭풍
박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"민주, 연루된 명단 발표되면 감찰지시 할 것"
"1인 1표제 부결 뼈아퍼.…다 합의된 거라는 생각에 쉽게 생각하고 투표과정 관리 못 해"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"1인 1표제 부결은 정청래 지도부에 대한 불신임 의미"
"모바일 투표, 연락 안 되고 시간 없었다는 건 핑계…의도적 불참"
● '경청 행보' 나섰지만
박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"장동혁, 강성 지지층 설득하는 새로운 지도력 보이지 않으면 지방선거 질 것"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"장동혁, 지지층 결집하려다 외연 확장 불가능해져…로드맵 근본적으로 잘못돼"
