뉴스

[여담야담] '1인1표' 부결 후폭풍…쓴소리 들은 장동혁 행보는?

SBS 뉴스
작성 2025.12.08 15:20 수정 2025.12.08 15:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------

● '1인 1표' 부결 후폭풍

박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"민주, 연루된 명단 발표되면 감찰지시 할 것"
"1인 1표제 부결 뼈아퍼.…다 합의된 거라는 생각에 쉽게 생각하고 투표과정 관리 못 해"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"1인 1표제 부결은 정청래 지도부에 대한 불신임 의미"
"모바일 투표, 연락 안 되고 시간 없었다는 건 핑계…의도적 불참"

● '경청 행보' 나섰지만

박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"장동혁, 강성 지지층 설득하는 새로운 지도력 보이지 않으면 지방선거 질 것"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"장동혁, 지지층 결집하려다 외연 확장 불가능해져…로드맵 근본적으로 잘못돼"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지