[여담야담] "별도 트랙으로 추가 공론 과정" "사법부 겁박 의도"

■ 대담 : 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장

● "내란전담재판부 공감"



박수현 / 더불어민주당 수석대변인

"민주, 위헌 우려 충분히 알고 있어…법사위 논의 중심으로 상당 부분 해소"

"내란전담재판부 추진, 지귀연 재판부의 재판 지연 때문"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"위헌 소지 최소화는 애매모호한 표현…위헌 소지 제거해야"

"민주, 강성 지지층 요구에 부응하기 위해 내란전담재판부 추진하는 것"



● 혁신, '공동발의' 제안~● "입법폭주" 총력 공세



박수현 / 더불어민주당 수석대변인

"사법부, 국민 신뢰도 올해 처음으로 국회보다 낮은데도 사법 독립만 주장"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"민주, '사법 개혁' 입법 강행은 사법부 겁박용…정치와 입법 독재 구분해야"



