[여담야담] "별도 트랙으로 추가 공론 과정" "사법부 겁박 의도"

SBS 뉴스
작성 2025.12.08 15:18 수정 2025.12.08 15:34 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------

● "내란전담재판부 공감"

박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"민주, 위헌 우려 충분히 알고 있어…법사위 논의 중심으로 상당 부분 해소"
"내란전담재판부 추진, 지귀연 재판부의 재판 지연 때문"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"위헌 소지 최소화는 애매모호한 표현…위헌 소지 제거해야"
"민주, 강성 지지층 요구에 부응하기 위해 내란전담재판부 추진하는 것"

● 혁신, '공동발의' 제안~● "입법폭주" 총력 공세

박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"사법부, 국민 신뢰도 올해 처음으로 국회보다 낮은데도 사법 독립만 주장"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"민주, '사법 개혁' 입법 강행은 사법부 겁박용…정치와 입법 독재 구분해야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
