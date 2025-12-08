연초 흡연 줄었지만, 전자담배는 늘어…술은 덜 마셨다

▲ 담배

올해 우리 국민의 일반 담배 흡연율은 떨어졌지만 전자담배 사용은 오히려 늘어난 것으로 나타났습니다.질병관리청이 발표한 '2025년 지역사회 건강조사' 결과를 보면, 올해 일반 담배 흡연율은 17.9%로 지난해보다 1.0%포인트 하락했습니다.반면 전자담배 사용률은 9.3%로 0.6%포인트 높아졌습니다.이에 따라 전체적인 담배 제품 사용률은 소폭 감소했지만, 젊은 층을 중심으로 한 전자담배 의존도는 커지고 있다는 분석이 나옵니다.비만율 증가세도 뚜렷합니다.올해 체질량지수 BMI가 25 이상인 비만율은 35.4%로 1년 전보다 1.0%포인트 올랐습니다.체중을 줄이려고 노력했다는 응답은 68.5%로 크게 늘었지만, 정작 걷기 실천율이나 중강도 이상의 신체 활동은 지난해보다 감소해 비만 증가 속도를 따라잡지 못했습니다.음주 지표는 소폭 개선됐습니다.최근 1년 동안 한 달에 한 번 이상 술을 마신 비율은 57.1%, 한 번의 술자리에서 과음하는 고위험 음주율은 12.0%로 지난해보다 조금씩 줄었습니다.다만 질병청은 코로나19 유행 시기와 비교하면 전반적인 음주율은 여전히 반등 추세에 있다고 지적했습니다.이 밖에 고혈압과 당뇨병 진단 경험률은 소폭 증가했고, 뇌졸중이나 심근경색 같은 중증 질환의 조기 증상 인지율은 지난해보다 개선된 것으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)