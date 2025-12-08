빌보드 앨범차트서 케데헌 OST 3위·스키즈 '두 잇' 4위

▲ 왼쪽부터 그룹 스트레이 키즈, 케이팝 데몬 헌터스

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널사운드트랙(OST) 앨범과 그룹 스트레이 키즈의 새 앨범 '두 잇'(DO IT)이 미국 빌보드 앨범차트 '톱 10'에 나란히 이름을 올렸습니다.현지시간 7일 빌보드에 따르면 케이팝 데몬 헌터스 OST 앨범은 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 전주보다 2계단 상승한 3위를 기록했습니다.전주 앨범차트에 1위로 데뷔한 스트레이 키즈의 '두 잇'은 3계단 하락한 4위에 올랐습니다.앞서 스트레이 키즈는 이번 앨범으로 '빌보드 200'에서 8장의 앨범이 발매 직후 연속으로 차트 정상에 진입하는 대기록을 세웠습니다.이번 주 앨범 차트 1위는 팝스타 테일러 스위프트의 '더 라이프 오브 어 쇼걸' (The Life of a Showgirl)에 돌아갔습니다.이 앨범은 이번 주까지 '빌보드 200'에서 비연속 8주 정상에 올랐습니다.'빌보드 200'은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량에 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 '앨범 유닛'(Album Units)으로 순위를 매깁니다.'케이팝 데몬 헌터스' OST는 이번 차트 집계 기간 6만 6천 장에 해당하는 앨범 유닛을, 스트레이 키즈의 '두 잇'은 6만 4천 장의 앨범 유닛을 기록했습니다.(사진=JYP엔터테인먼트·넷플릭스 제공, 연합뉴스)