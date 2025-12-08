뉴스

전량 수입에 의존하던 탄저백신, 국내서 첫 생산·출하

박세용 기자
작성 2025.12.08 14:36 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
전량 수입에 의존하던 탄저백신, 국내서 첫 생산·출하
▲ 지난 2019년 9월 25일 강원 양구군 종합운동장에서 열린 생화학테러 대비훈련에서 관계자들이 탄저균 테러를 가장한 상황에 대처하고 있다.

질병관리청은 GC녹십자와 공동 개발한 세계 최초의 유전자 재조합 단백질 탄저백신인 '배리트락스주'가 오늘(8일) 전남 화순 공장에서 첫 출하를 시작했다고 밝혔습니다.

이번에 출하된 국산 백신은 기존 백신이 가진 부작용 우려를 해소한 개량형입니다.

탄저균의 독소 성분 대신 방어항원 단백질만을 주성분으로 사용해 안전성을 높였고, 임상시험을 통해 예방 효과도 입증돼 지난 4월 정식 품목 허가를 받았습니다.
탄저백신 개발 경과 (사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)
▲ 탄저백신 개발 경과

법정 제1급 감염병인 탄저병은 아직 국내 발생 사례는 없지만, 생물테러 등에 악용될 위험이 큽니다.

특히 호흡기를 통해 감염되는 '흡입 탄저'의 경우, 제때 항생제 치료를 받지 못하면 치명률이 97%에 달할 정도로 위험합니다.

질병청은 이번 첫 출하로 생물테러 위협에 대비한 필수 의약품의 자급 기반을 마련하고, '백신 주권'을 확립하게 됐다고 평가했습니다.

정부는 앞으로도 민관 협력을 통해 국가 필수 백신의 국산화를 추진하고, 비축 계획을 강화해 감염병 위기 상황에 대비할 방침입니다.

(사진=양구군 제공, 질병관리청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지