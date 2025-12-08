로제·케데헌 가수들, 미 버라이어티 '히트메이커' 수상

▲ 블랙핑크 로제, '2025 히트메이커' 수상

▲ '케데헌' 헌트릭스 가수들. 레이 아미, 이재, 오드리 누나(왼쪽부터).

가수 로제와 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 가상 걸그룹 헌트릭스를 노래한 가수들이 미국 엔터테인먼트 전문지 버라이어티가 주최하는 '2025 히트메이커'(Hitmakers) 시상식에서 수상했습니다.로제는 현지시간 6일 미국 로스앤젤레스에서 열린 시상식에서 브루노 마스와 함께 노래한 메가 히트곡 '아파트'(APT.)로 '올해의 글로벌 히트메이커' (Global Hitmaker of the Year) 상을 받았습니다.로제는 수상 소감에서 "이 곡을 통해 히트곡 창작에 대해 배운 게 있다면, 음악이란 결국 우리가 경험한 가장 소중한 순간과 진솔한 인간적 교감의 순간을 담아내는 일이라는 점"이라고 말하고, "자신의 음악을 통해 이런 순간을 목격할 수 있었던 것은 큰 영광이자 특권이었다"고 기쁨과 감사를 전했습니다.'히트메이커'는 한 해 동안 가장 많은 인기를 얻은 노래를 제작하는 데 기여한 뮤지션을 선정하는 시상식입니다.'케이팝 데몬 헌터스'에서 헌트릭스를 맡아 노래한 이재와 오드리 누나, 레이 아미는 '올해의 케이팝 데몬 히트메이커' (KPop Demon Hitmakers of the Year) 상을 차지했습니다.(사진=더블랙레이블 제공, 연합뉴스)