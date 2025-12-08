중국 11월 수출 5.9% 증가 '서프라이즈'…대미 무역은 감소

미중 무역 갈등에도 중국의 지난달 수출액이 시장 예상치를 웃도는 상승을 기록했습니다.



중국 해관총서(관세청)은 중국의 11월 수출액이 3천303억 5천만 달러, 우리 돈 약 485조 4천억 원으로 지난해 같은 달 대비 5.9% 증가했다고 밝혔습니다.



이는 로이터통신과 블룸버그통신이 각각 집계한 전문가 전망치 3.8%나 4%를 크게 웃도는 수준입니다.



미중 무역 갈등에 따른 불확실성 속에 수출 실적 '마이너스'를 기록한 올해 10월(-1.1%)과 비교하면 8.2% 상승했습니다.



반면 지난달 중국의 수입은 2천186억 7천만 달러, 우리 돈 321조 3천억 원 정도로 전년 같은 기간 대비 1.9% 늘어 시장 전망치 2.8%를 밑돌았습니다.



이로써 지난달 중국의 무역 흑자액은 1천116억 8천만 달러로 10월의 900억 7천만 달러에 비해 껑충 뛰었고, 올해 1∼11월 전체 무역 흑자액은 1조 758조 5천만 달러가 됐습니다.



다만 중국의 대미 무역은 수출과 수입 모두 감소세가 커진 것으로 나타났습니다.



지난달 중국의 대미 수출은 337억 8천910만 달러로 지난해 11월보다 28.6% 줄었고, 올해 10월보다도 1.5% 감소했습니다.



지난달 미국으로부터의 수입액 역시 100억 5천330만 달러로 지난해 같은 기간보다 19.1%, 올해 10월보다는 1% 축소됐습니다.



올해 1∼11월 전체를 보면 중국의 대미 수출액은 18.9%, 수입액은 13.2, 총무역액은 17.5% 줄었습니다.



(사진=게티이미지코리아)