KTX-SRT 통합한다…'이원화된 고속철도 통합 로드맵' 마련

▲ KTX 열차

정부가 고속열차 좌석부족으로 인한 국민 불편과 철도안전 문제를 해소하기 위해 KTX와 SRT를 내년 말까지 통합하는 방안을 추진합니다.국토교통부는 한국철도공사(코레일)과 SR 노사, 소비자단체 등이 참여한 간담회와 각계 전문가 의견을 폭넓게 수렴해 '이원화된 고속철도 통합 로드맵'을 마련했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.로드맵은 공공기관운영위원회의 심의·의결을 거쳐 최종 확정됩니다.정부의 로드맵에 따르면 좌석 부족이 심각한 수서역 등에 고속철도 좌석공급을 확대하기 위해 KTX와 SRT 교차운행을 먼저 추진하고, 이와 함께 예·발매시스템을 통합해 예매 불편을 해소합니다.현재 KTX는 서울역과 용산역, SRT는 수서역에서만 출·도착하는데 , 내년 3월부터 교차운행을 추진해 열차 운행 횟수를 늘려 좌석공급을 확대하겠다는 겁니다.또 KTX와 SRT 구분 없이 복합 연결하고, 기종점 구분 없이 서울역과 수서역을 자유롭게 운행하도록 해 차량운용률을 향상할 방침입니다.이밖에 하나의 앱으로 KTX와 SRT 결제와 발권이 가능하도록 하고, KTX와 SRT 간 열차 변경 시 취소수수료를 면제한다는 계획입니다.국토교통부는 "SR 등 이해당사자의 의견수렴, 필수적인 법정절차 등을 거쳐 2026년 말까지 기관통합을 노력할 계획"이라고 밝혔습니다.그러면서 "코레일과 SR 노사 등 이해당사자 간 이견 조정이 어렵거나, 법정절차 추진과정에서 관계기관 협의 등이 지연될 경우 기관통합 일정은 변동될 수도 있다"고 덧붙였습니다.(사진=코레일 제공, 연합뉴스)