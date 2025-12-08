KDI, 두 달 연속 "소비 중심 경기 개선" 진단

▲ 소비

국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 소비를 중심으로 경기가 개선되고 있다는 경제 진단을 두 달 연속 내놨습니다.수출 증가 폭 확대는 반도체 경기 호조에 따른 가격 상승의 영향으로, 물량 기준으로는 높은 증가세가 점차 조정되고 있다고 평가했습니다.KDI는 오늘(8일) 발표한 '12월 경제동향'에서 "최근 우리 경제는 건설업의 부진이 지속되고 있으나, 소비를 중심으로 완만한 경기 개선세는 유지되는 모습"이라고 밝혔습니다.KDI는 전달부터 두 달 연속으로 '경기 개선'이라는 표현을 진단에 사용해 '반짝 개선'이 아니라는 평가입니다.지난 5월 2년여 만에 '경기 둔화'라는 표현을 사용한 뒤 10월까지 '미약'·'낮은 수준' 등 부정적인 진단을 내놨지만, 두 달 연속 긍정적인 평가를 한 겁니다.10월 전산업생산은 지난해 같은 기간보다 3.6% 감소했지만, 9∼10월 2개월 동안을 본다면 1년 전보다 1.6% 증가했습니다.경기 개선세는 소비가 이끌었다고 평가했습니다.금리 인하가 시차를 두고 반영되는 가운데 소비쿠폰 등 정부 지원 정책이 지속된 영향이라는 겁니다.10월 소매판매액은 1년 전보다 0.3% 증가하는 데 그쳤지만, 9∼10월 평균으로는 1.3%의 완만한 증가세가 나타났습니다.이에 따라 서비스업 생산이 양호한 흐름을 보이며, 전산업생산의 완만한 증가세를 견인했다고 KDI는 봤습니다.특히 도소매·숙박음식·예술 등 소비와 밀접한 부문과 관련한 고용도 부진이 점차 완화되는 모습이라고 분석했습니다.10월 3.5% 증가로 9월(12.6%)보다 둔화한 수출은 반도체 경기 호조세에 따라 11월 8.4%로 증가 폭이 확대됐습니다.수출은 전반적으로 미국의 고율 관세에 따라 위축된 상황에서, 반도체 수출이 떠받치는 모양새입니다.다만, 반도체 수출 호조는 가격 급등에 기인한 것으로, 물량 기준으로 보면 높았던 증가세가 점차 조정되는 모습이라고 KDI는 지적했습니다.한미 관세 후속 협상이 체결됐지만, 미 연방대법원의 상호관세 적법성 판결이 남아 있어 통상환경의 불확실성은 지속되고 있다고 KDI는 봤습니다.11월 소비자물가는 공급 측 요인으로 상승률이 다소 높은 2.4%를 기록했으나, 기조적 물가 상승세는 물가안정목표 2% 내외에서 안정적으로 유지됐다고 평가했습니다.