통일부 "한미훈련은 남북관계서도 함의…환경되면 조정 논의"

▲ 윤민호 통일부 대변인이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 정례브리핑을 하고 있다.

통일부는 북한과의 대화 재개 카드 중 하나로 한미 연합훈련이 거론되는 것에 대해 "앞으로 조건과 환경이 되면 이런 부분들이 논의될 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.윤민호 통일부 대변인은 정례브리핑에서 '연합훈련 조정 문제를 다른 부처와 협의하고 있느냐'는 취지의 질문에 이렇게 답했습니다.윤 대변인은 어제(7일) 위성락 안보실장이 '한미연합훈련을 한반도 비핵화 추진을 위한 카드로 직접 고려하지 않고 있다'고 밝힌 데 대한 질문에는 "한미연합훈련은 군사적 측면뿐만 아니라 남북관계와 한반도 정세에서 중요한 함의를 가지고 있다"고 답했습니다.정동영 통일부 장관은 지난달 "한미 군사훈련을 하면서 북미 회담으로 갈 수는 없다"면서 "조정이 불가피하다"고 밝힌 바 있는데, 위 실장의 어제 발언은 이런 견해에 선을 그은 것으로 풀이됩니다.윤민호 대변인은 또 '핵 없는 한반도' 표현이 '한반도 비핵화'를 대체하는지 묻자 이재명 대통령이 관련 언급을 했다고 상기한 뒤 "(두 표현이) 의미가 크게 다르지 않다"고만 말했습니다.이 대통령은 지난 2일 제22기 민주평화통일자문회의 출범회의 연설에서 "한반도에서 전쟁 상태를 종식하고 핵 없는 한반도를 추구하며 공고한 평화를 정착시키기 위한 노력도 지속하겠다"고 밝혔습니다.이날 연설에는 비핵화 표현은 등장하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)