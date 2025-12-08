국토부, 말레이 수주지원단 파견…경전철 등 인프라 사업 논의

▲ 말레이시아 페낭 시내

국토교통부는 내일(9일)부터 이틀간 강희업 제2차관을 단장으로 하는 '말레이시아 교통인프라 수주지원단'을 현지에 파견해 지능형교통체계(ITS)·경전철 등 분야의 수주지원 활동을 펼친다고 오늘 밝혔습니다.이번 수주단 파견은 지난 10월 '아세안+3 정상회의'를 계기로 열린 양국 정상회담에서 논의된 인프라 분야 협력 강화의 후속 조치로, 말레이시아 주요 사업에 우리 기업이 참여하도록 정부 차원에서 적극 지원하는 차원입니다.수주단은 우선 9일 '한-말레이시아 ITS 로드쇼'를 열어 양국 미래교통 협력 방안을 논의합니다.개회식 직후에는 말레이시아 공공사업부와 '인프라 개발 및 건설기술 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결해 ITS 및 통행료 자동 징수시스템, 건설 신기술 등 분야의 실질적·중장기적 협력 기반을 강화합니다.이번 MOU는 양국 장관이 지난해 11월 처음으로 체결 필요성을 논의한 이후 실무 협의를 통해 세부 내용 등 문안에 합의하면서 성사됐습니다.ITS 로드쇼에서는 한국도로공사 외에 요금징수·교통·자율주행 등 분야의 한국 13개 민간 기업이 참여해 관련 기술을 소개합니다.우리 기술에 높은 관심을 보이는 말레이시아 측 기업도 18개사가 참여합니다.또 강 차관은 알렉산더 난타 링기 말레이시아 공공사업부 장관과 면담해 한국 기업이 관심을 갖는 말레이시아 유료도로 통행료 자동 징수시스템 사업 참여 방안을 논의합니다.이 사업은 약 2천100㎞에 달하는 현지 고속도로에 한국 고속도로와 유사한 다차로 하이패스 시스템을 구축하는 것으로, 규모는 약 1조 원으로 예상됩니다.이런 무정차 자동 징수시스템 도입은 말레이시아뿐 아니라 인근 동남아시아 국가들의 관심도 높아 이 사업을 성공적으로 추진하면 향후 한국 기업들이 인근 국가로 진출할 수 있는 교두보가 될 것으로 국토부는 기대하고 있습니다.모레(10일)에는 강 차관이 다툭 하지 하스비 말레이시아 교통부 부장관을 만나 페낭섬과 본토를 잇는 '페낭 경전철' 건설사업 등 양국 간 철도 인프라 협력 방안을 논의할 계획입니다.강 차관은 올해 2월 프랑스, 스페인, 중국 등과 치열한 경쟁 끝에 수주한 모로코 메트로 차량(현대로템 공급) 수출 사례를 언급할 예정입니다.(사진=연합뉴스)