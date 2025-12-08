미 대사대리 "한미 정상, 팩트시트서 '비핵화' 의지 확인"

▲ 케빈 김 주한미국대사대리가 지난 2일 서울 여의도 국회를 방문해 더불어민주당 정청래 대표와 면담하고 있다.
케빈 김 주한미국대사대리는 미국 국가안보전략(NSS)에 '한반도 비핵화'가 빠진 데 대해 "한미 정상은 팩트시트에서 북한의 완전한 비핵화에 대한 양측의 의지를 재확인했다"고 강조했습니다.
김 대사대리는 오늘(8일) 오전 서울 외교부 청사에서 박윤주 1차관과 비공개 면담 후 기자들과 만나 이같이 말하며 "그것이 현재 우리의 한반도 정책(Korea policy)"이라고 했습니다.
현지시간 지난 5일 공개된 도널드 트럼프 2기 행정부의 NSS에는 비핵화 목표를 포함해 북한에 대한 언급이 아예 등장하지 않습니다.
김 대사대리는 박 차관과 "한미가 여러 현안에서 어떻게 최선의 공조를 할 수 있을지 논의했다"며 "여기에는 양국 정상이 합의하고 확인한 북한의 완전한 비핵화도 포함된다"고 밝혔습니다.
그는 또 자신과의 면담에서 정동영 통일부 장관은 한미 간 공조를, 안규백 국방부 장관은 한미연합훈련의 중요성을 강조한 것을 언급하면서 "한국의 고위 당국자들과 이러한 회의를 이어갈 것"이라고 했습니다.
김 대사대리는 한미원자력협정 관련 태스크포스(TF) 논의가 있었는지, 미국은 협정 개정에 열려있는지에 대한 질문에는 "여전히 논의 중"이라며 "팩트시트 이행을 위해 최선을 다할 것"이라고만 답했습니다.
(사진=연합뉴스)