미 대사대리 "한미 정상, 팩트시트서 '비핵화' 의지 확인"

▲ 케빈 김 주한미국대사대리가 지난 2일 서울 여의도 국회를 방문해 더불어민주당 정청래 대표와 면담하고 있다.

케빈 김 주한미국대사대리는 미국 국가안보전략(NSS)에 '한반도 비핵화'가 빠진 데 대해 "한미 정상은 팩트시트에서 북한의 완전한 비핵화에 대한 양측의 의지를 재확인했다"고 강조했습니다.김 대사대리는 오늘(8일) 오전 서울 외교부 청사에서 박윤주 1차관과 비공개 면담 후 기자들과 만나 이같이 말하며 "그것이 현재 우리의 한반도 정책(Korea policy)"이라고 했습니다.현지시간 지난 5일 공개된 도널드 트럼프 2기 행정부의 NSS에는 비핵화 목표를 포함해 북한에 대한 언급이 아예 등장하지 않습니다.김 대사대리는 박 차관과 "한미가 여러 현안에서 어떻게 최선의 공조를 할 수 있을지 논의했다"며 "여기에는 양국 정상이 합의하고 확인한 북한의 완전한 비핵화도 포함된다"고 밝혔습니다.그는 또 자신과의 면담에서 정동영 통일부 장관은 한미 간 공조를, 안규백 국방부 장관은 한미연합훈련의 중요성을 강조한 것을 언급하면서 "한국의 고위 당국자들과 이러한 회의를 이어갈 것"이라고 했습니다.김 대사대리는 한미원자력협정 관련 태스크포스(TF) 논의가 있었는지, 미국은 협정 개정에 열려있는지에 대한 질문에는 "여전히 논의 중"이라며 "팩트시트 이행을 위해 최선을 다할 것"이라고만 답했습니다.(사진=연합뉴스)