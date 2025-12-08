20명 중 1명은 외국인·귀화자·이민 2세…1년 새 5.2%↑

▲ 이주배경인구

▲ 유형별 이주배경인구 구성비

▲ 2024년 연령별 이주배경인구

지난해 우리나라 인구 20명 중 1명은 외국인, 한국 귀화자, 이민자 2세 등 '이주배경인구'로 나타났습니다.이들의 규모는 1년 만에 5.2% 늘어나 전체 인구 증가율 0.1%보다 50배 빠른 속도를 보였습니다.전체 인구 구조와 비교하면 30대 이하 청년층이 많고 고령인구 비중은 4분의 1 수준으로 낮은 것이 특징입니다.국가데이터처(옛 통계청)은 오늘(8일) '2024년 이주배경인구 통계 결과'를 발표했습니다.이주배경인구는 본인 또는 부모 중 적어도 한 명이 이주 배경을 가진 사람을 뜻합니다.외국인뿐 아니라 귀화·인지자, 이민자 2세 등 내국인도 포함됩니다.이번 통계는 지난해 11월 1일 기준 대한민국에 3개월 이상 거주하는 이주 배경 인구를 조사한 결과입니다.기존 행정안전부 통계와 달리, 이번 통계에는 사할린 동포와 같이 본인이나 부모가 국적 판정을 받은 사람, 해방 이후 탈북한 사람, 그리고 이들의 자녀까지 포함됐습니다.또한 외국인 주민 자녀 연령도 만 18세 미만에서 전 연령대로 확대됐습니다.작년 이주배경인구는 271만 5천 명으로, 총인구(5천180만 6천 명)의 5.2%를 차지했습니다.전년 대비 5.2%(13만 4천 명) 늘어서 총인구 증가율(0.1%)보다 훨씬 높은 증가율을 기록했습니다.유형별로 외국인이 204만 3천 명(75.2%)으로 가장 많았고, 내국인(귀화·인지·이민자 2세 등)은 67만 2천 명(24.8%)이었습니다.내국인 중에서는 이민자 2세가 38만 1천 명(14.0%)으로 가장 많았고, 귀화·인지자(9.0%), 탈북민 등 '기타'(1.7%) 순이었습니다.연령별로 30대가 66만 명(24.3%)으로 가장 많았고, 20대(21.0%), 40대(15.4%) 순이었습니다.우리나라 총인구의 연령 구성이 50대, 40대, 60대 순으로 많은 데 비해 상대적으로 더 젊은 셈입니다.특히 20대는 전년 대비 4만 2천 명(8.0%) 늘며 가장 많이 증가했습니다.15∼64세 생산연령인구는 222만 3천 명(81.9%), 0∼14세 유소년인구는 34만 4천 명(12.7%), 65세 이상 고령 인구는 14만 8천 명(5.5%)이었습니다.우리나라 총인구의 연령 구조와 비교하면 고령인구 비중이 낮은 점이 눈에 띕니다.총인구 중 생산연령인구 비중은 70.0%, 고령인구는 19.5%입니다.이주배경인구의 고령인구 비중은 총인구 대비 4분의 1 수준입니다.24세 이하 이주배경 아동·청소년은 73만 8천 명으로, 전년 대비 7.9% 늘었습니다.외국인(50.3%)과 이민자 2세(44.9%)가 대부분을 차지했습니다.연령별로는 20∼24세가 26만 3천 명(35.6%)으로 가장 많고, 15∼19세(17.7%), 10∼14세(16.6%) 순이었습니다.본인 또는 부모의 현재 또는 과거 국적별로는 베트남 20만 1천 명(27.2%)이 가장 많았고, 중국(16.5%)과 이른바 '조선족'으로도 불리는 한국계 중국(12.0%)이 뒤를 이었습니다.한국계를 포함한 중국과 베트남이 이주배경 아동·청소년의 절반 이상을 차지하는 셈입니다.한편 전체 이주배경인구를 성별로 보면 남자는 142만 7천 명(52.5%), 여자는 128만 8천 명(47.5%)으로, 성비(여자 100명당 남자 수)는 110.7이었습니다.이민자 2세와 외국인은 남자가, 귀화·인지자 등은 여자가 더 많았습니다.지역별로는 국내 이주배경인구의 56.8%(154만 2천 명)가 수도권에 거주했습니다.규모로 살펴보면 경기 안산, 화성, 시흥 순으로 많았고, 지역별 총인구 대비 비율로는 전남 영암군, 충북 음성군, 경기 안산 순이었습니다.전체 229개 지역 중 17개 지역은 총인구 대비 이주배경인구 비율이 10% 이상이었습니다.김서영 인구총조사과 관계자는 "외국인 노동자, 유학생, 결혼이민자 등 국내 거주 외국인이 증가하고, 이들이 귀화하거나 결혼을 해 자녀를 낳는 등 가족을 형성한 영향으로 이주배경인구가 증가한 것으로 분석하고 있다"며 "특히 최근 고용허가제 확대가 취업 인구 유입 측면에 영향을 미쳤다"고 말했습니다.(사진=국가데이터처 제공, 연합뉴스)