박나래, 방송활동 중단 선언 "매니저와 오해 풀었지만…민폐 끼칠 수 없어"

매니저 갑질 논란과 불법 의료행위 의혹에 휩싸인 개그우먼 박나래가 방송활동 중단을 선언했다.



박나래는 8일 자신의 SNS에 글을 올리고 "웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송활동을 중단하기로 결심했다"고 밝혔다.



박나래는 현재 MBC '나 혼자 산다', '구해줘 홈즈', tvN '놀라운 토요일' 등에 고정 출연 중이다. 활동 중단 선언으로 인해 당분간 이 프로그램들에서 그의 모습은 볼 수 없을 것으로 보인다.



다만 박나래는 전 매니저들의 폭로에 대해서는 오해가 쌓여 생긴 일이라 했다. 박나래는 "지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사를 했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓이게 됐다"며 "여러 분들의 도움으로 어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었다"라고 전했다.



하지만 박나래는 "여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다"며 방송 활동 중단을 결심한 배경을 설명했다. 그러면서 "그동안 저를 믿고 응원해 주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)