[자막뉴스] 박나래 "방송 활동중단…오해 풀었지만 깊이 반성"

최근 '갑질'과 불법 의료행위 의혹에 휩싸인 개그우먼 박나래가 방송활동 중단을 선언했습니다.



박나래는 8일 자신의 SNS에 글을 올리고 "모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송활동을 중단하기로 결심했다"고 밝혔습니다.



이에 따라 출연 중인 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등에서 하차할 것으로 보입니다.



최근 이어진 전 매니저들의 폭로에 대해서는 오해와 불신으로 인한 것이었다며 직접 만나 이를 해소했다고 설명했습니다.



그는 "어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들을 풀 수 있었다"면서도 "여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다"고 말했습니다.



이어 "그동안 저를 믿고 응원해주신 여러분들께 다시 한 번 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 덧붙였습니다.



앞서 박 씨의 전 매니저들은 박나래 씨가 폭행과 갑질 등을 저지르고 진행비를 지급하지 않았다며 법원에 부동산 가압류를 신청했습니다.



또 박 씨가 일산의 한 오피스텔 등에서 링거를 맞는 사진 등이 공개되며 불법 의료행위 의혹도 제기됐습니다.



