[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 전국 각급 법원의 판사 대표들이 모인 전국법관대표회의가 시작됐습니다. 내란전담특별재판부 설치, 법왜곡죄 도입 법안 등 여권발 사법개혁안에 어떤 입장을 내놓을지 관심이 쏠리고 있습니다.



2. 내란전담재판부 설치와 법왜곡죄 신설 법안 등에 위헌 논란이 제기되자 민주당이 보완 입법을 위한 당내 의견 수렴 절차에 들어갔습니다. 민주당은 내란 재판을 지연하려는 정략에 맞서 위헌 시비를 최소화하겠다고 했고 국민의힘은 위헌성을 지적한 사법부의 경고가 국민의 준엄한 경고라고 비판했습니다.



3. 쿠팡 개인 정보 유출 사태를 악용한 신종 보이스피싱 수법이 확인돼 경찰이 주의를 당부했습니다. 정보 유출로 신청하지 않은 카드가 발급됐다며 악성 앱을 설치하게 유도하는 방식입니다.



4. 중일 갈등이 격화된 가운데, 중국 항공모함이 일본 오키나와 동쪽에서 함재기 이착륙 훈련을 실시한 것으로 드러났습니다. 앞서 중국 전투기가 일본 전투기에 레이더를 조사한 것을 두고도 공방이 이어지는 등 중일 갈등이 군사적 긴장으로 번지고 있습니다.