29금 대사·0금 장면 '윗집 사람들', 12만 성인들 사로잡았다

하정우 감독의 네 번째 연출작 '윗집 사람들'이 청소년 관람불가 등급에도 불구하고 박스오피스에서 선전을 펼치고 있다.

8일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '윗집 사람들'은 지난 5일부터 7일까지 전국 12만 9,650명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 18만 5,843명.

지난 3일 개봉한 '윗집 사람들'은 박스오피스 3위로 출발해 첫 주말엔 2위로 마무리했다. '주토피아 2'라는 강력한 경쟁작과 맞붙어 상영 횟수에 있어 7배, 좌석 수는 9배 이상 나는 차이에도 불구하고 의미 있는 결과를 냈다. 박스오피스 10위 권 내의 유일한 청소년 관람불가 등급의 영화라는 것을 생각하면 핸디캡을 극복한 선전이라고 볼 수 있다.

'윗집 사람들'은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부(하정우&이하늬)와 아랫집 부부(공효진&김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 예측불허 이야기를 그린 영화. 파격적인 소재를 유쾌하게 풀어낸 하정우 감독의 말맛과 네 배우의 환상적인 연기 앙상블로 관객들의 입소문을 타고 있다.

특히 '29금 대사에 0금 장면'이라는 연출의 개성은 단순한 섹스 코미디라는 선입견을 깨고 관계에 관한 솔직하고 깊이 있는 대화를 끌어낸다는 점에서 호평받고 있다.

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
