'전세사기' 피소에 필리핀 도주한 검찰수사관…피해신고 잇달아

▲ 서울 남산에서 바라본 서울 도심 아파트 모습

오피스텔 등 다수의 부동산을 보유한 현직 검찰수사관이 전세사기 피소가 임박하자 해외로 달아나 경찰이 수사 중인 가운데 임차인들의 피해 고소가 줄을 잇고 있습니다.경기 화성동탄경찰서는 사기 혐의로 피소된 서울중앙지검 수사관 A 씨에 대해 수사 중이라고 밝혔습니다.A 씨는 화성 일대에 주거용 오피스텔 등 70여 채를 보유하고 있는 임대인으로, 여러 임차인의 보증금을 받아 챙긴 혐의를 받고 있습니다.임차인들은 전세 계약이 만료됐는데도 각각 1억여 원의 보증금을 돌려받지 못했다며 지난 9월 말부터 잇달아 경찰에 고소장을 냈습니다.경찰이 접수한 고소장은 총 19건이며, 피해금은 25억 원에 달합니다.A 씨가 보유한 부동산 규모를 고려하면 앞으로도 고소가 잇따를 것으로 예상됩니다.A 씨는 임차인들로부터 "법적으로 대응하겠다"는 내용의 문자메시지를 받은 뒤 피소가 임박하자 검찰에 휴직계를 내고 필리핀으로 출국했습니다.무비자로 필리핀에 체류할 수 있는 기간은 최장 30일로, A 씨는 이미 합법 체류 기간을 넘긴 상탭니다.A 씨가 불법 체류자 신분으로 필리핀에 있는지, 아니면 필리핀에서 또다시 제3국으로 이동했는지는 파악되지 않았습니다.경찰은 법원으로부터 A 씨의 체포영장을 발부받는 한편 인터폴 적색수배를 했습니다.여권에 대한 행정제재 조치 및 '입국 시 통보' 조치 등도 관계부서에 요청했습니다.경찰 관계자는 "A 씨와는 현재 연락이 닿지 않는 상황"이라며 "소재를 파악하기 위해 계속 추적 중"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)