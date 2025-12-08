"성능 확인하려고"…비비탄 10여 발 발사해 행인 다치게 한 30대

▲ 경기 하남경찰서 전경

성능을 시험한다며 비비탄 가스총을 발사해 행인을 다치게 한 30대 남성이 검거됐습니다.경기 하남경찰서는 특수폭행 혐의로 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 오늘(8일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 6일 오후 10시 45분 하남시 미사역 인근 자신의 주거지에서 창문 밖으로 비비탄 가스총을 발사한 혐의를 받고 있습니다.이로 인해 골목을 지나던 시민들이 비비탄이 벽에 부딪히는 소리를 듣고 몸을 피했고, 40대 여성 1명은 팔 부위에 비비탄을 맞아 경상을 입기도 했습니다.신고받고 출동한 경찰은 A 씨를 임의동행해 조사했으며, A 씨는 "중고 거래로 비비탄 가스총을 샀는데 성능을 확인해보려고 10여 발을 발사했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.A 씨의 비비탄 가스총은 한 뼘 정도의 크기로, 그가 행인들을 겨냥해 발사했는지는 아직 확인되지 않았습니다.경찰은 비비탄 가스총 구입 경위와 함께 정확한 범행 동기 등에 대해 조사할 방침입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)