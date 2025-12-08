한화 채은성X박상원→LG 임찬규X구본혁X손주영, '야구대표자3' 출격

이미지 확대하기

'야구대표자3'가 2025 KBO리그 시즌 마지막까지 가장 뜨거웠던 한화이글스, LG트윈스의 현역 선수들과 함께 감격의 순간들을 되돌아본다.8일 낮 12시에 공개될 티빙 오리지널 '야구대표자: 덕후들의 리그 시즌3'(이하 '야구대표자3') 10, 11화에서는 각각 한화이글스 채은성, 박상원과 LG트윈스 임찬규, 구본혁, 손주영이 출연해 '국대 출신 3인방 MC' 김태균, 이대호, 윤석민과 올 한해를 되새기고 2026 시즌을 준비하는 각오를 전한다.먼저 10화에서는 새로운 둥지에서 날개를 펴고 19년 만의 한국시리즈 진출에 성공한 한화이글스의 현역 대표자 채은성, 박상원을 만난다. 올 시즌 KBO 리그 돌풍의 핵으로 아쉽게 준우승에서 멈춰야 했던 한화이글스의 비시즌 근황과 다양한 시즌 에피소드들이 쏟아진다고 해 야구 팬들의 이목을 집중시킨다.그중에서도 팀의 주장이자 다이너마이트 타선의 중심에서 활약한 채은성이 시즌 초반 부진을 겪으며 홧김에 팀 후배 이원석에게 던졌던 '용돈 받는 날' 사건의 비하인드 스토리가 밝혀진다. 더불어 팀의 연승 행진에 마냥 웃을 수 없었던 채은성의 슬픈 사연도 소개된다고 해 관심을 모은다.다음으로 2년 만에 챔피언 자리에 오른 LG트윈스의 임찬규, 구본혁, 손주영이 현역 대표자로 출격한다. 2023년에 이어 2025년 다시 우승을 차지한 LG트윈스는 화기애애한 분위기 속에서 2025 KBO 시즌을 리뷰한다. 특히 현역 선수 최초로 단독 예능 프로그램 '야구기인 임찬규'를 진행할 만큼 범상치 않은 예능형 야구선수 임찬규의 입담에 기대가 모이고 있다.임찬규는 샤워실에서 동료들과 '알몸 포옹'을 할 수밖에 없었던 사연을 털어놓는다. 바디워시를 닦을 겨를 없이 남자들끼리 포옹했던 아찔한 사건과 더불어 규율이 엄하기로 유명한 LG트윈스의 '너희 아빠 윌슨이야?' 사태의 전말도 공개될 예정이다. 이에 LG트윈스 현역 대표자들의 속 시원한 폭로전은 어떨지 흥미를 자극한다.이 밖에도 '야구대표자3' 10, 11화에서는 어김없이 투수와 타자들의 논쟁이 펼쳐진다. 그중에서도 'ABS는 누가 더 유리한가?'라는 화두는 스튜디오를 화끈하게 달군다고 한다. '투수 대표' 윤석민이 이번에는 기 센 타자 선배들 김태균, 이대호를 누르고 목소리를 높일 수 있을지 귀추가 주목된다.[사진 제공 : 티빙(TVING)]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)