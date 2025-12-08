경찰, KT 소액결제 사건 '상선' 신원 특정…인터폴 적색수배

▲ KT 소액결제 사건 피의자

이미지 확대하기

▲ 소액결제 피해 재발 방지책 설명하는 구재형 KT 본부장

KT 무단 소액결제 사건을 수사해 온 경찰이 이번 범행을 지휘한 인물로 알려진 중국인의 신원을 특정한 것으로 확인됐습니다.경기남부경찰청 사이버수사과는 이 사건 '상선'으로 지목돼 온 중국동포 A 씨의 신원을 파악해 국제형사경찰기구(인터폴)에 적색수배(체포영장 발부 피의자에게 내리는 국제수배)를 요청했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 8~9월 수도권 특정 지역 아파트에 사는 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 소액결제 피해를 일으킨 사건의 주범으로 알려졌습니다.그는 중국동포 B(48) 씨에게 차량에 불법 기지국 장비를 싣고 이들 아파트 주변을 돌아다니라고 지시한 뒤, 불상의 방법으로 해당 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등 소액결제를 한 혐의를 받고 있습니다.현재까지 집계된 피해 규모는 피해자 220명에 피해금 1억 4천여만 원에 달합니다.지난 9월 16일 경찰에 붙잡힌 B 씨는 "중국에 있는 A 씨의 지시를 받고 500만 원을 받는 대가로 범행했다"고 주장했습니다.경찰은 B 씨의 진술 및 수집해 온 여러 증거를 종합해 A 씨의 신원을 파악했습니다.이어 A 씨가 중국에 있는 것으로 보고, 인터폴에 적색수배를 요청했습니다.경찰 관계자는 "이미 10월 초 A 씨의 신원을 특정했으나, 수사를 위해 보안 유지를 할 필요가 있어서 최근까지 관련 내용을 언론에 알리지 않았다"고 말했습니다.경찰이 A 씨의 신원을 확인하기는 했으나, 넘어야 할 산은 여전히 많습니다.우선 A 씨가 중국에 있는 중국인인 점을 고려하면, 검거 자체가 쉽지 않아 보입니다.중국 공안부가 우리 경찰의 협조 요청으로 자국민을 체포해 넘겨주길 기대해야 하는 것인데, 가능성이 크지 않은 시나리오이기 때문입니다.만약 A 씨를 검거해 국내로 송환한다고 해도, 그가 주범이 아니라면 범행의 전모를 밝히기까지는 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없습니다.또 범행 수법 등으로 볼 때 A 씨 외에도 또 다른 공범이 있거나, A 씨 역시 조직화 · 체계화한 범죄 집단에 속한 하부 조직원에 불과해 상부의 지휘에 따라 움직였을 가능성이 있는 상황입니다.경찰은 KT 무단 소액결제 사건 수사 착수 이후 지금까지 총 13명을 검거해 5명을 구속했습니다.유형별로는 불법 기지국 장비 운용 4명(B 씨 포함 3명 구속), 소액결제 등 자금세탁 3명(2명 구속), 대포폰 제공 5명, 범행계좌 관련 1명 등입니다.이들은 대부분 한국인이며, B 씨를 비롯한 일부는 중국 국적의 중국동포입니다.경찰 관계자는 "불법 기지국 장비는 부품 조달부터 전달·수령, 운용까지 각각 서로 다른 피의자가 했는데, 이들의 상선이 모두 같은 사람인지는 파악되지 않았다"며 "추가 공범에 대한 수사가 더 필요하다"고 밝혔습니다.아울러 "불법 기지국 장비에 대한 분석을 진행 중이며, 모든 검증을 마치고 자료를 종합해 결과를 판단할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)