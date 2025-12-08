노로바이러스 환자, 작년보다 59% 급증…영유가 30% 차지

▲ 감염병예방 손씻기 교육

겨울철 대표적인 식중독인 노로바이러스 감염증 환자가 지난해보다 60% 가까이 급증한 것으로 나타났습니다.질병관리청이 표본 감시한 결과, 지난달 23일부터 29일 사이 발생한 노로바이러스 환자는 127명으로, 지난해 같은 기간보다 58.8% 늘었습니다.최근 4주 연속 증가세가 이어지고 있는데, 특히 어린이집이나 학교 등에서 집단생활을 하는 아동·청소년 층의 감염이 두드러집니다.전체 환자의 절반 이상이 18세 이하였고, 이 가운데 0세에서 6세 사이 영유아가 30%를 차지해 가장 많았습니다.노로바이러스는 감염 후 면역 유지 기간이 짧아 과거에 걸렸더라도 다시 감염될 수 있으며, 오염된 음식뿐 아니라 환자 접촉을 통해서도 쉽게 전파됩니다.질병청은 예방을 위해 손 소독제보다는 비누로 30초 이상 손을 씻고, 식재료는 85도 이상에서 1분 이상 충분히 익혀서 먹을 것을 당부했습니다.또 환자는 증상이 사라진 뒤에도 이틀까지는 등교나 출근을 자제하고, 화장실 물을 내릴 때는 변기 뚜껑을 닫아 비말 확산을 막아야 합니다.(사진=광주 북구 제공, 연합뉴스)