턱뼈 함몰된 학대견, 기적 같은 회복기…'TV동물농장', 동시간대 시청률 1위

이미지 확대하기

턱뼈가 함몰된 학대견의 감동스러운 회복기를 담은 'TV동물농장'이 동시간대 시청률 1위 자리를 굳건히 유지했다.닐슨코리아 집계에 따르면 지난 7일 방송된 SBS 'TV동물농장'은 수도권 기준 시청률 4.9%로 동시간대 1위 자리를 유지했다.이날 방송에서 제작진은 매서운 바람이 부는 최근, 기분 좋은 소식이 있다는 한재웅 수의사의 집을 찾았다. 제작진이 들어가자 반려견 세 마리가 반겨줬는데, 그때 방에서 또다른 강아지가 나왔다. 어딘가 낯이 익다 싶었는데 바로 '은총이'었다.은총이는 누군가에게 학대를 받아 턱뼈가 함몰된 상태로 구조되었던 강아지다. 턱뼈가 완전히 부러진 채로 응급실에 실려와 숨을 쉬는 것 자체가 기적이었는데, 생사를 오가는 싸움 끝에 은총이는 결국 기적을 맞이했고 지금은 몰라보게 건강해졌다.은총이처럼 사람에 의해 학대를 받았던 '라니'를 반려견으로 키우고 있는 한재웅 수의사는 입양을 가기 전 은총이가 집 생활을 경험할 수 있게 도와주고 있는데 지금은 깨발랄한 강아지로 거듭났다. 은총이는 집과 병원으로 오가며 라니와 장난도 치고 병원을 휘젓고 다니는 등 이전의 모습은 온데간데 없었다.에너지를 막을 수 없는 은총이에게 드디어 입양자가 결정됐다. 입양자는 바로 은총이를 구조하고 병원에 데려왔던 수경 씨다. 수경 씨는 폭신한 침대도 새로 장만하고 현수막으로 공간도 꾸미며 상처가 많았던 이웃들과 함께 은총이를 맞을 준비를 하고 있었다. 은총이는 그 맘을 아는지 집으로 들어오자마자 밥부터 한 그릇 뚝딱 먹어 치우며 새 집에 적응이 모두 끝난 씩씩한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.새로운 가족과 기적을 맞이한 은총이의 꽃길만 남은 행복한 견생 2막 을 본 'TV동물동장'의 MC들은 "은총이는 사랑을 안받을 수 없이 예쁘다"며 훈훈한 미소를 지었다. 그 가운데 조이는 "은총이의 식욕이 폭발하는 걸 보니 회복력이 좋아 보여 내가 더 배부르다"며 반짝반짝 빛날 은총이의 앞날을 응원했다.한편 'TV동물농장'은 매주 일요일 오전 9시 30분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)