이 대통령, 오늘 지방시대위 업무보고…'5극 3특' 논의할 듯

▲ 이재명 대통령이 5일 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 '충남의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 마무리 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(8일) 대통령 직속 지방시대위원회로부터 업무보고를 받습니다.이번 주부터 부처별 업무보고가 시작되는 가운데, 첫 순서로 지역 균형발전 업무 상황을 점검하기로 한 겁니다.대통령실은 이 대통령이 이날 오후 2시 용산 대통령실에서 열리는 '지방시대위원회 보고회'에 참석한다고 밝혔습니다.이재명 정부가 추진하는 지역균형 발전 계획인 '5극 3특'에 관해 김경수 지방시대위원장의 보고와 참석자들의 토론이 이어질 전망입니다.지난 5일에도 이 대통령은 김 위원장 등이 참석한 가운데 충남 천안에서 타운홀미팅을 열고 수도권 집중 해소와 지역균형 발전 의지를 강하게 피력했습니다.이 대통령은 아울러 오는 11일부터 기획재정부를 시작으로 세종, 서울, 부산 등을 순회하며 228개 공공기관과 유관기관으로부터 직접 업무보고를 받습니다.업무보고에서는 정부 출범 후 6개월간의 주요 성과와 보완점 등이 발표되고 자유 토론이 이어집니다.(사진=연합뉴스)