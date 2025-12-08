김필, 신곡 'Dry Flower' 발매…배우 박희순 출연 영화 같은 MV 첫 공개

이미지 확대하기

가수 김필이 오늘(8일) 오후 6시, 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 'Dry Flower(드라이 플라워)'를 발매한다.'Dry Flower'는 쉽게 정의되지 않는 아름다움의 의미를 김필만의 시선으로 다시 바라본 곡이다. 부드러운 연주와 절제된 감성으로 진한 여운을 주는 보사노바 풍의 미드템포 재즈팝 장르로 초라하게 느껴졌던 마음을 외면하지 않고 그대로 마주하며, 화려함이 아닌 시간 속에 남아 있는 감정의 흔적을 담담하게 노래로 옮겼다.특히, 이번에는 배우 박희순이 뮤직비디오에 출연해 곡이 지닌 정서적 무드를 한층 깊게 확장시킨다. 앞서 공개된 뮤직비디오 티저는 초겨울의 공기가 감도는 공간 속에서, 마치 한 편의 영화 같은 장면들이 이어지며 "힘겹게 외면했던 마음을 / 애써 나 돌아보지 않았네"라는 가사가 맞물려 깊은 울림을 더한다.김필이 지난 9월 선보인 'HAPPY END(해피 엔드)'가 일상 속 위로를 전하는 곡이었다면, 'Dry Flower'는 한층 더 내면으로 들어가 감정을 응시하며 듣는 이들의 감정과 기억을 조용히 불러내는 곡이 될 전망이다.한편 김필은 8일 'Dry Flower' 발매 이후 오는 13일과 14일, 서울 티켓링크 1975 씨어터에서 연말 단독 콘서트 'FLOW'를 개최한다.사진 = 웨이크원 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)