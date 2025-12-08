러, 트럼프 국가안보전략에 "우리 비전과 여러모로 부합" 환영

▲ 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인

러시아가 트럼프 미국 행정부가 발표한 국가안보전략(NSS)에 대해 연이어 환영 입장을 발표했습니다.페스코프 크렘린궁 대변인은 현지시간 7일 새로운 미국 NSS에 대한 입장을 묻는 취재진의 질문에 "여러모로 우리의 비전과 부합한다"고 답했다고 로이터통신이 보도했습니다.아울러 페스코프 대변인은 북대서양조약기구 나토를 끊임없이 확장하는 동맹으로 보는 인식을 없애겠다는 NSS 문구에 대해서도 고무적이라며 긍정 평가했습니다.페스코프 대변인은 그러나 미국의 '딥스테이트'(기득권 관료 집단)가 트럼프 대통령과 세상을 다르게 보고 있다고 지적하기도 했습니다.트럼프 대통령은 집권 후 자신을 반대하는 정치인과 정부 고위직을 딥스테이트라 부르며 적대감을 보여왔습니다.페스코프 대변인은 같은 날 관영 타스통신에도 이번 NSS가 "긍정적인 조치"라며 "이전 미국 행정부의 접근과는 대조적"이라고 평가했습니다.로이터통신은 "러시아가 냉전 시기에 적이던 미국의 새로운 NSS를 이처럼 극찬한 것은 처음"이라며 "세계 정치 토대에 대해 미·러가 이렇게 공개적으로 같은 뜻을 보이는 것은 드문 일"이라고 평했습니다.미국은 크림반도 합병과 우크라이나 침공 후 러시아를 주요 위협으로 규정해왔으나 이번 NSS에서는 러시아를 위협으로 규정한 표현이 삭제됐습니다.지난 2022년 바이든 행정부가 발표한 NSS에는 미국의 우선순위 챕터에 중국과 러시아가 가장 먼저 제시됐으며 같은 해 내놓은 국방전략(NDS), 핵태세검토보고서(NPR)는 러시아를 '당장의 위협'으로 규정한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)