LPGA 투어 퀄리파잉 시리즈 일정 연일 차질…72홀 축소

▲ LPGA의 대회 축소 안내문

미국여자프로골프(LPGA) 퀄리파잉(Q) 시리즈 파이널 스테이지가 일정 진행에 차질을 빚으면서 72홀로 대회를 축소했습니다.LPGA는 오늘(8일) "Q시리즈 파이널 3라운드는 경기를 진행할 수 없는 코스 상태로 인해 현지시간 7일 오전 9시 5분 중단됐다가 오후 2시 30분 재개됐다"며 "9일까지 경기 완료를 목표로 대회를 72홀로 축소하기로 결정했다"고 발표했습니다.LPGA는 "컷오프는 없으며, 경기 종료 시점의 상위 25위까지 2026시즌 LPGA 투어 카드를 획득한다"고 설명했습니다.이번 Q시리즈 파이널 스테이지는 미국 앨라배마주 모빌의 매그놀리아 그로브에서 5일부터 5일 동안 90홀 경기로 진행될 예정이었습니다.매그놀리아 그로브 내 폴스 코스(파71)와 크로싱스 코스(파72)에서 2라운드씩 경기한 뒤 상위 65명이 크로싱스 코스에서 최종 라운드를 치러 상위 25위까지 2026시즌 LPGA 투어 출전권을 획득하는 방식이었습니다.하지만 첫날부터 악천후로 코스 상태가 좋지 않아 일정이 하루씩 미뤄졌고, 2라운드까지 진행됐으나 3라운드가 날씨와 코스 상태 탓에 중단을 겪으면서 일몰까지 경기를 얼마 치르지 못해 축소를 피하지 못했습니다.1라운드 공동 4위, 2라운드 공동 2위에 올랐던 한국여자프로골프(KLPGA) 투어의 장타자 이동은은 폴스 코스에서 치르는 3라운드 초반 4개 홀에서 타수를 지키며 중간 성적 8언더파로 공동 4위권에 자리한 가운데 남은 경기를 준비합니다.(사진=LPGA 엑스(X) 캡처, 연합뉴스)