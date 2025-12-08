뉴스

이태석, 프리킥으로 시즌 2호골…팀은 패배

이정찬 기자
작성 2025.12.08 08:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이태석, 프리킥으로 시즌 2호골…팀은 패배
▲ 이태석의 골 소식 알린 아우스트리아 빈

국가대표 풀백 이태석(아우스트리아 빈)이 오스트리아 프로축구 분데스리가에서 시즌 2호 골을 터뜨렸지만 팀은 졌습니다.

이태석은 오스트리아 볼프스베르크의 라반탈 아레나에서 열린 볼프스베르거와 오스트리아 분데스리가 16라운드 원정 경기에서 팀이 0대2로 뒤진 후반 28분 추격 골을 터뜨렸습니다.

페널티 지역 오른쪽 모서리 부근에서 날린 왼발 프리킥이 수비벽을 통과해 골망을 흔들었습니다.

9월 말 8라운드에서 라피트 빈을 상대로 시즌 첫 골을 넣은 이후 2개월여 만에 터진 이태석의 시즌 두 번째 득점포입니다.

이번 시즌 공격 포인트는 4개(2골 2도움)가 됐습니다.

이태석의 골에도 아우스트리아 빈은 볼프스베르거에 1대2로 져 최근 리그 2경기 무승(1무 1패)을 기록했습니다.

아우스트리아 빈은 12개 팀 중 7위(승점 23)로 내려섰고, 승리한 볼프스베르거는 5위(승점 24)에 올랐습니다.

이태석과 함께 아우스트리아 빈에서 속한 미드필더 이강희도 선발로 나서 후반 25분까지 뛰었습니다.

(사진=구단 엑스(X) 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지