'미우새' 김민종, "미우새에 죄송한 마음···뜻하지 않은 오해 일으켜 죄송"

'미우새' 김민종, "미우새에 죄송한 마음···뜻하지 않은 오해 일으켜 죄송"
남의 미운 새끼 김민종이 오랜만에 등장했다.

7일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 원조 미우새 김민종이 스페셜 MC로 등장했다.

이날 방송에서는 영원한 우리들의 청춘스타 김민종이 오랜만에 등장했다. 그의 등장에 김희철은 "민종이 형을 정말 좋아하는데 김민종과 김정민은 다르다"라며 차별화된 모창을 선보였다.

이에 김민종은 "내가 봐도 맞다"라며 자신의 모창을 하는 김희철을 보며 즐거워했다.

그리고 이날 김민종은 미우새에 죄송하다며 고개를 숙였다. 그는 "미우새는 나한테 되게 각별하다"라며 "미우새에 남의 미운 새끼로 나온 게 내가 처음이었다"라고 말문을 열었다.

이어 그는 "당시에 내가 컨테이너에서 촬영을 했다. 거기 살다시피 한 적도 있고 그게 사실인데 연세가 많은 분들은 방송에서 임팩트 있게 나왔다 보니 오해를 하고 거기서 진짜 사는 줄 알더라. 거기서 사는 건 맞지만 세컨드 하우스 개념이었다. 그래서 죄송스럽게 생각한다"라며 뜻하지 않은 오해가 생긴 것에 대해 사과해 눈길을 끌었다.

그리고 김민종은 자신의 히트곡 라이브를 즉석에서 선보였고 아들들의 뜨거운 박수를 받았다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
