'미우새' 방송 최초, 아들들 '스튜디오' 등장···"엄마들이 비주얼 좀 신경 쓰라고"

미우새 최초로 아들들이 스튜디오에 등장했다.



7일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 모벤져스 대신 아들들이 스튜디오에 등장했다.



이날 방송에서는 미우새 최초로 아들들이 스튜디오에 등장해 눈길을 끌었다. 아들들은 어머니 자리에 대신 앉은 자신들이 낯설어 어쩔 줄을 몰랐다.



그리고 허경환은 "엄마가 잘 생긴 애들 다 나온다고 샵 가서 야무지게 하라고 하더라"라며 다른 날보다 비주얼에 신경 썼음을 고백했다.



이에 김희철도 "우리 엄마도 오늘은 좀 꾸미고 나가면 안 될까 하시더라"라고 말했다. 이동건은 어머니에게 용돈을 받았다며 "옷 좀 사 입고 나가라고 하시더라"라며 어머니의 걱정이 된 자신의 스타일을 언급했다.



잠시 후 등장한 MC들도 아들들을 보며 낯설어했다. 특히 신동엽은 김희철을 향해 "맨 정신에 이렇게 낮에 보는 게 오랜만이네"라며 웃었다.



서장훈도 "김희철을 이렇게 앉아서 보는 것도 너무 어색하다"라고 했다. 그러자 김희철은 "나한테 김희철 씨라고 하는 게 너무 어색하다"라며 진땀을 흘렸다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)