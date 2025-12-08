좁은 골목길도 알아서 '척척'…국산차는 어디까지?

<앵커>



테슬라가 최근 국내에서도 감독형 완전자율주행 서비스를 시작했습니다. 운전대를 거의 잡지 않고도 좁은 골목길 운행까지 알아서 하는 수준인데요.



그렇다면 국산차의 기술은 어디까지 왔는지 홍영재 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 종로에서 우회전을 시도하는 차량.



건널목 쪽으로 사람이 다가오자, 잠시 멈춥니다.



보행자가 길을 건너지 않는 것을 확인하자 다시 움직입니다.



[사람이 지금 건너려고 해서 멈춰준 것 같죠.]



이 과정에서 운전자는 운전대를 잡거나 엑셀, 브레이크를 밟지 않았습니다.



지난달 말부터 국내 서비스를 시작한 테슬라의 감독형 완전자율주행 FSD 기능으로 차량이 스스로 운전한 것입니다.



방향지시등을 켜고 차선을 변경하고, 신호를 인식해 교차로를 건너는 것은 기본.



사고로 차선을 침범한 채 멈춰 선 사고 차량과 출동한 경찰관을 어떻게 피해 지나갈지 지켜봤습니다.



[아슬아슬하게 속도를 줄이고, 경찰차 피해서… (다시 우측으로 들어갑니다.)]



미국, 중국 등에 이어 세계에서 7번째로 국내에 도입된 이 기술은 운전자가 앉아 전방을 주시해야 하는 2단계 자율주행 기술에 해당합니다.



인공지능 AI와 외부에 장착된 카메라 8대가 주변 상황을 실시간으로 분석해 판단하는데 미국산 테슬라 일부 차량에 적용됩니다.



때때로 길을 잘못 드는 실수도 있지만, 이 기능을 경험한 운전자들의 반응은 뜨겁습니다.



[어경선/테슬라 차주 (유튜브 '좌니좐' 운영) : 이제 FSD가 없는 차를 못 타겠어요. 그 정도로 운전 피로도를 많이 줄였으니까.]



미국 GM도 운전대에 손을 떼고 주행할 수 있는 '슈퍼 크루즈' 기능을 지난달 국내 판매 차량에 적용했습니다.



현대차는 테슬라와 같은 단계의 자율주행 시스템을 2027년부터 양산 차에 적용하는 게 목표입니다.



하지만 최근 자율주행 기술을 총괄하는 본부 사장이 사임한 데 이어 정의선 회장도 기술 개발이 늦은 편이라며 테슬라 등과의 격차를 인정했습니다.



[조기춘/한양대 미래자동차공학과 교수 : 기술적으로 지금 많이 개발이 좀 늦어지다 보니까 FSD에 비교해서. 우리나라도 모든 걸 AI로 해서 자율주행을 해야 되지 않나.]



최첨단 기술 도입이 연구 개발과 규제 개선을 끌어내는 자극제가 될 것이라는 기대와 함께, 외국 업체들이 국내 자율주행차 시장을 선점할 것이라는 우려도 나옵니다.



(영상취재 : 최준식, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 서승현·박소연)