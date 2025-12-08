뉴스

추경호 불구속 기소…특검 "아무 조치도 안 했다"

김덕현 기자
작성 2025.12.08 06:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

추경호 국민의힘 의원이 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 특검팀은 추 의원이 당시 여당 원내대표로서 아무런 조치도 하지 않았고 오히려 계엄에 동조했다고 판단했습니다.

보도에 김덕현 기자입니다.

<기자>

내란특검팀은 어제(7일) 오후 추경호 국민의힘 의원을 내란 중요임무 종사 혐의로 불구속 기소했습니다.

특검팀은 윤석열 전 대통령과 여당 사이의 유일한 소통 창구인 비상계엄 당시 원내대표였던 추 의원이 계엄 유지 의사를 조기에 꺾을 수 있었던 유일한 사람이었지만, 오히려 동조했다고 강조했습니다.

[박지영/내란 특검보 : 비상계엄 유지를 위한 협조 요청을 받고 국민의 기본권이 침해되고 무장한 군인에 의해 국회가 짓밟히는 상황을 목도하고도 아무런 조치를 취하지 아니하였습니다.]

특검팀은 추 의원이 의총 개최 의사도 없이 장소를 3차례 바꿨고, 본회의장에 있던 의원들에게 밖으로 나오라는 메시지를 전달하면서 본인도 표결에 참여하지 않았다고 설명했습니다.

그러면서 당시 국회 출입이 불가능해 당사로 의총 장소를 바꿨다는 추 의원 주장에 비춰 봐도, 헌정질서가 파괴되는 상황이라는 것을 인지하고 있었다고 지적했습니다.

특검팀은 다만, 추 의원과 윤 전 대통령의 계엄 전 사전 모의는 입증하지 못했습니다.

이에 추 의원 측은 "억지로 혐의를 끼워 맞춰 무리한 기소를 강행했다"며 "내란 혐의가 허구임을 입증하겠다"고 주장했습니다.

한편 특검팀은 내란선동 등 혐의로 황교안 전 총리도 재판에 넘겼습니다.

(영상취재 : 최준식, 영상편집 : 남 일, 디자인 : 최재영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지