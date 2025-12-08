8일 만에 '유출'로 재공지…'보상안' 언급은 빠졌다

<앵커>



3천370만 명의 개인 정보를 유출당한 쿠팡이 정부 요구에 따라서 피해 내용을 다시 공지했습니다. 처음에는 노출이라는 애매한 표현을 썼다가 유출이라고 정정한 것인데, 피해 보상에 대해서는 언급이 없었습니다.



채희선 기자입니다.



<기자>



쿠팡이 홈페이지 첫 화면에 개인정보 '유출' 사고에 관해 재안내한다는 공지를 띄웠습니다.



'노출'이라는 모호한 표현을 '유출'로 수정하라는 개인정보보호위원회의 요구에 따른 것입니다.



[쿠팡 가입자 : '노출됐다' 그랬다가 오늘은 또 갑자기 '유출됐다' 그랬다가 사람 가지고 말장난하는 것도 아니고.]



공지문에서 쿠팡은 이름과 이메일, 배송지 주소, 공동현관 출입번호 등이 유출됐고 카드나 계좌번호, 개인통관부호 유출은 없었다는 기존 입장을 되풀이했습니다.



피해 예방 요령도 안내했습니다.



쿠팡은 전화나 문자로 앱을 설치하라고 하지 않고 쿠팡의 배송기사는 예외적인 사항을 제외하고 직접 연락하지 않는다며, 출처가 불분명한 링크를 클릭하지 말 것을 당부했습니다.



문자를 받았을 때는 쿠팡 공식 고객센터 전화번호가 맞는지 확인해야 한다고 덧붙였습니다.



피해 고객 보상에 대한 언급은 한마디도 없었습니다.



앞서 쿠팡은 보상보다 유출 범위와 내용부터 확정하는 게 먼저라고 밝혔습니다.



[강명구/국민의힘 의원 (지난 3일, 국회 정무위) : 보상 시점은 언제쯤 하실 예정이에요.]



[박대준/쿠팡 대표 이사 (지난 3일, 국회 정무위) : 지금 현재는 그 피해 범위가 아직 확정이 안 됐고 아직 조사 중이기 때문에….]



SK텔레콤은 보상안을 확정하기까지 3달이 걸렸고, KT는 여전히 조사가 진행 중이라는 점을 고려하면 쿠팡 보상안 역시 해를 넘길 거라는 전망이 우세합니다.



잇따르는 해킹과 보안 사고에 국민의 불안감이 높아지자, 정부는 쿠팡 사고와 같은 사이버보안의 가장 큰 문제는 투자 부족이라고 판단한다며 관계부처와 함께 정보보호대책 강화 방안을 구상하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김흥기 영상편집 : 신세은)