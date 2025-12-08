1. '쿠팡 유출' 불안 틈탄 신종 피싱 확인



쿠팡 개인 정보 유출 사태를 악용한 신종 보이스피싱 수법이 확인돼서 경찰이 주의를 당부했습니다. 정보가 유출돼서 신청하지도 않은 카드가 발급됐다고 거짓말을 하면서 악성 앱을 설치하게 유도하는 방식입니다.



2. 추경호 불구속 기소…"아무 조치 안 했다"



12·3 비상계엄 당시 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 국민의힘 의원이 재판에 넘겨졌습니다. 특검팀은 헌정 질서가 무너지는 상황에서 여당 원내대표로서 아무 조치를 하지 않았고, 오히려 동조했다고 강조했습니다.



3. 충북 충주서 차량 4대 연쇄 추돌…3명 부상



어젯(7일)밤 충북 충주의 한 교차로에서 차량 4대가 잇따라 부딪혔습니다. 이 사고로 모두 3명이 다쳤습니다.



4. 'X 과징금'에 머스크 "EU 해체해야"…미도 압박



유럽연합 EU가 일론 머스크 소유의 소셜미디어 X에 2천억 원대 과징금을 부과하자 머스크가 "EU를 해체하라"며 발끈했습니다. 미 행정부 고위 인사들도 빅테크 규제라고 비판하며 EU 압박에 나섰습니다.