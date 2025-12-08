이스라엘군 "가자지구 철수선 '옐로라인'은 새로운 국경"

▲ 7일(현지시간) 가자지구 시찰하는 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장

에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 현지시간 7일 가자지구 휴전에 따라 그려진 병력 철수선 '옐로라인'을 두고 "새로운 국경"이라고 말했습니다.이스라엘군에 따르면 자미르 참모총장은 이날 남부사령관, 242사단장, 2여단장 등 지휘관들과 가자지구 북부 베이트하눈, 자발리야 등을 시찰한 뒤 "우리는 하마스가 재집권하는 것을 허용하지 않겠다"며 이같이 밝혔습니다.자미르 참모총장은 "우리는 가자지구의 광범위한 지역에서 작전 통제권을 유지하고 있다"며 "이 방어선을 유지할 것"이라고 말했습니다.이어 "옐로라인은 새로운 국경선"이라며 "이는 우리 지역사회를 위한 최전방 방어선이자 작전활동의 선 역할을 할 것"이라고 강조했습니다.이스라엘군은 지난 10월 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화 구상에 따라 팔레스타인 무장정파 하마스와 휴전하면서 당시 장악했던 지점에서 '옐로라인'까지 병력을 물렸습니다.옐로라인은 1967년 발발한 3차 중동전쟁을 계기로 그어진 경계선 '그린라인'보다 가자지구 안쪽으로 수㎞ 더 들어간 지점들을 잇고 있습니다.(사진=이스라엘군 제공, 연합뉴스)