글로벌운용사들 'AI 거품' 우려에도 "내년에도 증시 랠리" 전망

인공지능(AI) 업종 관련 거품 논란에도 불구하고 글로벌 주요 자산운용사 중 대다수는 내년도 글로벌 증시가 강세장을 지속할 것이라고 내다봤다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.



현지시간 7일 보도에 따르면 블룸버그 인터뷰에 응한 미국, 유럽, 아시아 지역의 글로벌 운용사 37개 중 30개사가 2026년도 증시 전망에 대해 위험 선호(Risk-on) 시각을 유지한다고 답했습니다.



4개 운용사는 혼재된 전망을 내놨으며, 3개 운용사만 위험 회피(Risk-off) 시각을 내비쳤습니다.



회복력 있는 글로벌 성장세, AI의 추가 발전, 완화적인 통화 정책, 재정 부양책이 글로벌 주식시장 강세를 지속시킬 것이란 게 대다수 운용사의 판단이었습니다.



JP모건자산운용의 실비아 셩 글로벌 멀티애셋 전략가는 "견고한 성장과 완화적인 통화·재정 정책에 대한 기대가 우리의 복수 자산군 포트폴리오에서 위험 선호 성향을 뒷받침하고 있다"며 "우리는 주식과 신용(credit) 자산에 대한 비중 확대 견해를 유지하고 있다"고 말했습니다.



자산운용사 DWS의 데이비드 비앙코 미국 최고투자책임자(CIO)는 "우리는 현재 진행 중인 강한 (주식 상승) 추세에 타고 있다"며 "우리는 현재 역발상 투자자가 아니다"라고 말했습니다.



역발상 투자란 추세를 추종하는 투자 전략과 달리 다수가 주식을 살 때 주식을 팔고, 다수가 주식을 팔 때는 사는 전략을 말합니다.



다수 자산운용사의 이 같은 낙관론은 AI 업종 관련 거품 논란이 지속되는 가운데 나왔습니다.



월가 일각에서는 AI 관련 업종을 중심으로 한 가파른 증시 랠리로 현재 뉴욕증시가 2000년 '닷컴 버블'이 터지기 직전 상태와 유사하다는 경고를 내놓고 있습니다.



도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책과 지정학적 긴장 지속 등 여파로 내년도 미국 경제가 경기침체에 빠질 가능성에 대한 경고도 여전합니다.



반면, 다수 펀드매니저들은 내년도 시장 환경에 위험 요인이 있다는 점은 인정하면서도 일각에서 제기하는 AI 거품론이나 경기침체 관련 위험 경고가 다소 과장됐다고 보는 분위기입니다.



설문대상 운용사의 85%는 '매그니피센트7'(M7)과 기타 AI 관련 대장주들의 평가가치(밸류에이션)가 과도하게 높은 상황이 아니라고 답했다고 블룸버그는 전했습니다.



실제로 최근 뉴욕증시 기술주 섹터의 주가수익비율은 10년 평균 수준보다 약간 높은 수준에 머물러 있을 뿐이라고 블룸버그는 소개했습니다.



과거 닷컴 버블 시기와 달리 엔비디아, 구글, 마이크로소프트(MS), 아마존, 애플, 테슬라, 메타 등 주요 기술주들은 여전히 시장 예상을 웃도는 엄청난 이익을 거두고 있기 때문이라는 것입니다.



노던트러스트 자산운용의 안위티 바후구나 공동 글로벌 최고투자책임자는 "기술기업들이 예상을 뛰어넘는 실적을 달성하고 있는 것을 보고 있는데 이를 두고 거품이라고 할 수 없다"라고 진단했습니다.



내년도 증시 강세는 미국 외 한국을 포함한 아시아와 유럽 증시에서도 이어질 것으로 운용사들은 내다봤습니다.



웰링턴 운용의 앤드류 하이스켈 주식 전략가는 "우리는 일본, 대만, 한국을 포함한 지역 전반에 걸쳐 실적 모멘텀의 의미 있는 확대를 보기 시작했다"며 "2026년을 바라보면 유럽은 물론 더 넓은 범위의 신흥시장에서 실적 성장의 부활 가능성이 명확히 보인다"고 평가했습니다.



골드만삭스 자산운용의 알렉산드라 윌슨-엘리존도 공동 최고투자책임자는 "한국의 주식시장이 재평가됐는데, 우리는 2026년도에 이와 같은 성격의 시장 재평가가 인도에서 벌어질 잠재력이 있다고 본다"라고 평가했습니다.