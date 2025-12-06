탄자니아 9일 대규모 시위 예고에 경찰 "집회 금지"

▲ 지난 10월 30일 탄자니아 아루샤에서 선거 부정 의혹이 제기된 후 총선 하루 만에 사람들이 시위를 벌이고 있다.

동아프리카 탄자니아에서 오는 9일(현지시간) 독립기념일을 맞아 대선 이후 유혈사태에 항의하는 대규모 시위를 예고하는 소셜미디어 게시물이 최근 잇따르자 경찰이 관련 집회를 금지하고 나섰습니다.6일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 탄자니아 경찰은 전날 밤 성명에서 "현재까지 소셜미디어에 유포된 '무기한 평화 시위'를 사전 신고한 개인·단체는 없다"면서도 "오늘부로 평화적이고 무기한이라고 묘사된 모든 집회를 금지한다"고 밝혔습니다.데이비드 미시메 경찰 대변인은 "시위 동원 세력이 참가자들에게 사유 재산 탈취와 병원 서비스 방해, 경제 활동 마비를 위한 무기한 거리 점거 등을 촉구했다"고 설명했습니다.로이터통신에 따르면 유엔 인권 전문가 그룹은 앞선 지난 3일 탄자니아 당국에 집회 권리 보장과 인권 침해를 방지하는 추가 조치를 촉구했습니다.국제적 비판이 거세지는 가운데 미국 정부도 "대선 폭력 사태 이후 탄자니아와의 관계를 포괄적으로 재검토할 것"이라고 밝혔다고 AFP는 덧붙였습니다.제1·2야당을 배제해 공정성 논란 속 치러진 지난 10월 29일 탄자니아 대선에서는 사미아 술루후 하산 대통령이 97.66%의 압도적 득표율로 연임에 성공했습니다.그러나 대선 당일부터 최대 도시 다르에스살람을 중심으로 불공정 선거에 항의하는 과격 시위가 이어졌고 군경이 이를 진압하는 과정에서 유혈 사태가 빚어졌습니다.제1야당인 차데마(CHADEMA)는 대선 당일부터 며칠간 벌어진 시위에서 당국의 강경 진압으로 1천명 이상 숨졌다고 주장했으나 정부는 이를 부인했습니다.정부는 군경이 과도한 무력을 사용했다는 주장에 대해서도 범죄 세력의 폭력에 대응한 것이라며 지금까지 사상자 수를 발표하지 않고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)