러 "동결자산 손대면 절도"…EU에 우크라 지원안 또 경고

▲ 브뤼셀의 EU 본부에서 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장(오른쪽)이 독일의 프리드리히 메르츠 총리를 맞이하고 있다.

러시아가 유럽에 동결된 자국의 자산을 이용해 우크라이나 재정을 지원하려는 유럽연합(EU)의 계획에 재차 경고장을 날렸습니다.세르게이 네차예프 독일 주재 러시아 대사는 5일(현지시간) AFP통신에 "러시아의 동의 없이 러시아의 국유자산을 활용하는 어떤 활동이라도 절도에 해당한다"며 "러시아 국유 자산의 절도는 광범위한 결과를 초래할 것"이라고 밝혔습니다.EU는 러시아 동결 자산 대부분을 보관하고 있는 벨기에의 반대에도 전쟁으로 재정난이 심각해진 우크라이나에 향후 2년간 900억 유로의 자금을 지원하기 위해 러시아의 동결 자산을 활용하거나 EU 공동 국채를 발행한다는 계획을 공식 발표했습니다.네차예프 대사는 AFP에 보낸 성명에서 러시아의 동결 자산에 손을 대는 방안을 "전례 없는 조치"라고 지적하며 "EU의 비즈니스 평판을 훼손하고 유럽 국가 정부들을 끝없는 소송으로 밀어 넣을 것"이라고 주장했습니다.이어 "이는 법적인 난장판, 글로벌 금융 시스템의 토대 파괴로 이어질 것이며 주로 EU를 강타할 것"이라며 "벨기에와 독일이 이 점을 이해하고 있다고 확신한다"고 덧붙였습니다.그는 아울러 러시아의 동결 자산을 우크라이나를 제공하겠다는 유럽의 계획은 우크라이나를 계속 지원하는 데 필요한 '상당한 자원'을 유럽이 갖고 있지 못하다는 방증이라고 조롱했습니다.앞서 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난 3일 향후 2년간 우크라이나를 재정 지원하는 방안으로 역내 동결된 러시아 중앙은행 자산을 활용한 소위 '배상금 대출' 또는 EU 공동의 채권 발행 등 2가지 방안을 공식 제시했습니다.EU 집행위와 회원국 다수는 전자의 방식을 선호하지만 러시아 동결 자금 대부분이 예치된 벨기에의 완강한 반대를 먼저 돌파해야 합니다.EU에 동결된 러시아 자산 대부분은 벨기에에 있는 중앙예탁기관(CSD)인 유로클리어에 묶여 있는데 벨기에는 향후 법적 책임을 떠안을 수 있고 러시아의 보복을 살 수 있다며 EU의 설득에 꿈적하지 않고 있습니다.이 계획의 현실화를 위한 마지막 기한인 오는 18∼19일 EU 정상회의까지 벨기에를 움직이기 위한 움직임도 활발해지고 있습니다.EU의 중추국인 독일의 프리드리히 메르츠 총리는 5일 밤 브뤼셀을 방문, 폰데어라이엔 위원장과 함께 바르트 더 베버르 벨기에 총리를 만나 러시아 동결 자산을 활용한 우크라이나 지원 방안을 논의했습니다.메르츠 총리는 회동 후 낸 성명에서 "매우 건설적인 만남이었다"며 "이 문제에 대한 벨기에의 특정 우려는 부인할 수 없으며 모든 유럽 국가가 동일한 위험을 지는 방식 등 가능한 해결책으로 해소돼야 한다"고 밝혔습니다.메르츠 총리의 대변인은 이날 회동에서 EU 정상회의까지 공동의 해결책을 찾기 위한 목표로 논의를 이어가기로 합의했다고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)