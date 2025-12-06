한국 탁구, 혼성단체 월드컵 4강행…중국과 결승행 다툼

▲ 혼성단체 월드컵 여자복식에 나선 최효주(왼쪽)와 김나영

한국 탁구가 2025 국제탁구연맹(ITTF) 혼성단체 월드컵에서 세계 최강 중국과 결승 길목에 맞닥뜨리면서 3회 연속 준우승 목표에 빨간불이 켜졌습니다.한국은 중국 청두에서 열린 대회 2스테이지에서 남자팀의 장우진, 박강현, 안재현, 오준성과 여자팀의 이은혜, 김나영, 최효주를 내세워 독일에 8대 7로 졌지만 크로아티아를 8대 5로 꺾었습니다.이로써 우리나라는 2스테이지에서 4승3패를 기록해 8연승 행진으로 1위를 확정한 중국과 4강 대결을 벌이게 됐습니다.2위와 3위는 일본과 독일이 유력합니다.우리나라는 이번 대회 8강 풀리그 2차전에서 중국에 8대 0으로 완패했습니다.혼성단체 월드컵에선 본선에 오른 8개 팀이 풀리그를 벌여 4위까지 4강 토너먼트에 오르는 데 1-4위, 2-3위가 크로스매치로 결승행 티켓을 다툽니다.승부는 각 매치의 게임 점수 합계로 먼저 8점을 따낸 팀이 승리하며, 이긴 팀에 승점 2, 진 팀에 승점 1이 각각 주어집니다.우리나라는 재작년 출범한 대회에 작년까지 2회 연속 준우승했습니다.그러나 우리나라는 피하고 싶었던 4위로 밀리면서 1위 중국과 맞붙게 됐고, 일본과 독일도 4강 진출을 다툽니다.(사진=ITTF SNS 캡처, 연합뉴스)