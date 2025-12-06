남아공 호스텔서 총기 난사…어린이 포함 11명 사망

▲ 남아공 솔즈빌 호스텔 총기 난사 사건 위치

남아프리카공화국의 한 호스텔에서 괴한의 총기 난사로 11명이 사망했다고 현지 eNCA방송이 6일(현지시간) 보도했습니다.현지 경찰에 따르면 이날 새벽 행정수도 프리토리아 서쪽 애테리지빌 타운십(흑인 집단거주지)의 솔즈빌 호스텔에서 괴한이 침입해 총기를 난사했습니다.총상을 입은 25명의 피해자 중 3세와 12세 어린이 포함해 11명이 숨지고 14명이 인근 병원으로 옮겨졌습니다.범행 동기와 사상자의 신원은 아직 확인 중이며 도주한 괴한의 행방을 쫓고 있다고 경찰은 밝혔습니다.남아공은 인구 약 6천300만 명 중 매년 2만명 넘게 살해될 정도로 살인 사건 발생률이 높은 나라 중 하나입니다.특히 최근 경찰 통계에 따르면 올해 1∼3월 남아공 살해 사건 피해자 5천727명 가운데 최소 2천559명이 총기에 의해 사망한 것으로 파악됐습니다.지난해 10∼12월 전체 살인 사건 피해자는 6천953명에 달하고 이 중 2천886명이 총에 맞아 숨졌습니다.(사진=구글맵 캡처, 연합뉴스)