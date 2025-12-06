뉴스

북한 빠진 미 안보전략…"한국, 더 능동적 대응해야"

김혜영 기자
작성 2025.12.06 20:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

앞서 보신 미국의 새 국가안보전략 보고서에는 북한이라는 단어가 단 한 번도 등장하지 않았습니다.

미국의 전략이 어떻게 바뀌었는지, 우리 안보 정책에는 어떤 영향을 줄지 김혜영 기자가 짚어봤습니다. 

<기자>

미국은 그동안 국가안보전략 보고서에 '북한'을 2017년 트럼프 1기 때 17번, 2022년 바이든 때 3번, 각각 언급했지만, 이번에는 언급 자체를 아예 하지 않았습니다.

비핵화도 전혀 언급되지 않았습니다.

미국의 전략적 우선순위가 미국 본토와 아메리카 대륙으로 이동한 데다, 아시아에서도 중국 견제에 더 집중하면서 북핵 대응은 순위에서 밀린 것 아니냐는 분석이 나옵니다.

[박원곤/이화여대 북한학과 교수 : 미국의 대외 정책, 국가 전략에서 북한 비중이 줄어들었다라는 것을 아주 명확히 보여주는 증거다…. 우리 입장에서는 북한 핵 위협이 실존하는 가장 급박한 위협인데 부담이 되는 것은 사실이죠.]

동맹국들에 대한 적국의 핵 공격을 미국이 막아주는 것을 뜻하는, '확장 억제'도 직접적으로 언급하지 않았고, 대신 "전 세계 미군 주둔을 재조정한다"는 내용을 담았습니다.

미국이 제공해 온 북핵 대응 '핵우산'을 우리가 더 적극적으로 챙겨둬야 하고, 또 주한미군의 변화도 대비해야 한다는 뜻입니다.

이번에 나온 미국의 국가안보전략을 기반으로 앞으로 미 국방부의 국방전략도 수립, 발표되는 만큼 그때까지 한국이 더 능동적으로 대응 전략을 설계해야 한다고 전문가들은 조언합니다.

[양욱/아산정책연구원 연구위원 : 북한을 같이 억제하는 것이 중국 억제에 도움이 된다라는 그런 논리와 방향성을 찾아내서 한미동맹 안보의 접점을 늘려나가는 것, 우리 정부가 할 수 있는 방법 중에 하나라고 생각해요.]

다만, 이번에 미국이 안보전략 보고서에서 북한에 대한 언급을 아예 배제한 건, 역설적으로 북한의 대화 의지를 끌어내기 위한 전략적 신호일 수 있다는 분석도 나옵니다.

(영상편집 : 정성훈, CG : 강윤정·조수인)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김혜영 기자 사진
김혜영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지