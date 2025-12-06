뉴스

불붙는 쿠팡 집단소송…미국 본사까지 번지나

조윤하 기자
작성 2025.12.06 19:59 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

한 주 내내 논란의 중심에 섰던 쿠팡의 개인정보 유출 사태와 관련해 집단 소송이 잇따르며 후폭풍이 커지고 있습니다. 5천 명 넘는 피해자들이 쿠팡에 위자료 청구 소송을 제기했고, 처벌이 더 센 미국에서 쿠팡 본사를 상대로 소송을 제기하자는 움직임까지 일고 있습니다.

오늘(6일) 첫 소식, 조윤하 기자입니다.

<기자>

쿠팡 개인정보 유출 사고와 관련해 집단소송을 대리하는 한 법무법인의 온라인 카페에 소송에 참여하겠다는 글이 가득합니다.

최근 피해자 5천200여 명은 이 법무법인을 통해 1인당 30만 원의 위자료를 청구하는 손해배상 청구 소송을, 쿠팡을 상대로 제기했습니다.

사고 발생 이후 손해배상 청구 소송들이 제기되기는 했지만, 수천 명 단위의 대규모 집단소송은 이번이 처음입니다.

[이은우/소송 대리 변호사 : (개인정보를) 안전하게 처리하기 위한 기준을 법에 정해놓고, 최소한의 조치를 명시하고 있는데 (쿠팡이) 그 최소한의 조치조차도 지키지 않았거든요.]

해당 법무법인은 유출된 개인정보가 보이스피싱 등 범죄에 악용돼 피해가 발생한 경우 위자료 청구 금액은 더 늘어날 수 있다고도 설명했습니다.

미국에서는 쿠팡 본사를 상대로 소송을 제기하자는 움직임도 있습니다.

한 한국 법무법인의 미국 현지법인은 "모기업인 쿠팡 본사 역시 유출 책임으로부터 자유로울 수 없다"며, "미국 델라웨어주에 있는 쿠팡 본사를 상대로 집단소송을 준비하고 있다"고 밝혔습니다.

이 법인은 현재 국내 피해자들을 미국 소송의 원고로 참여시킬 수 있는지를 검토하고 있어 소송 규모가 더 커질 가능성도 있습니다.

또 일부 법무법인들은 손해 배상 소송 외에 쿠팡 법인 등에 대한 고소, 고발도 준비하고 있는 걸로 알려져 개인정보 유출 사태 이후 쿠팡의 법적 리스크가 점점 더 커지는 모양새입니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 최혜란)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지