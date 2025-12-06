세계식량가격지수 3개월째 하락..설탕, 5년 새 최저

세계식량가격지수가 3개월 연속 하락했습니다.



유엔 식량농업기구(FAO)가 5일(현지시간) 발표한 지난 11월 기준 세계식량가격지수(2014∼2016년 평균 가격이 100)는 125.1로 전달보다 1.5포인트(1.2%) 내렸습니다.



이는 지난 1월 이후 가장 낮은 수준입니다.



유제품, 육류, 설탕, 유지류 가격은 하락했으며 곡물 가격은 상승했습니다.



지난달 설탕 가격지수는 88.6으로 전달보다 5.9% 내렸으며 1년 전보다는 29.9% 하락했습니다.



지난 2020년 12월 이후 가장 낮습니다.



글로벌 공급량이 증가할 것이란 전망이 설탕 가격 하방 압력으로 작용했습니다.



유제품 지수는 137.5로 전달보다 3.1% 내리면서 5개월 연속 하락했습니다.



우유 생산과 주요 지역의 수출 공급이 늘어난 덕분입니다.



유지류 지수는 165.0으로 2.6% 하락하면서 5개월째 내림세입니다.



팜유를 포함한 대부분 유지류 가격이 내렸습니다.



육류 지수는 0.8% 내린 124.6입니다.



돼지고기와 가금육이 하락세를 이끌었습니다.



반면 곡류 지수는 105.5로 전달보다 1.8% 상승했습니다.



중국 수요가 증가 가능성과 흑해 지역의 지정학적 긴장에 밀 가격이 올랐으며 옥수수도 수요 강세와 아르헨티나·브라질의 기상 악화로 가격이 오른 것으로 분석됐습니다.