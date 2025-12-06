일본 '곰 습격' 사상자 역대 최다…8개월간 230명

▲ 일본 곰

일본에서 지난 4∼11월 곰의 습격을 받아 숨지거나 다친 사람이 230명으로, 역대 최다를 기록했다고 니혼게이자이신문(닛케이) 등이 6일 보도했습니다.환경성이 집계한 인적 피해(속보치) 현황에 따르면 11월 한 달간 곰 습격에 의한 피해자 수는 사망 1명 등 총 33명에 달했습니다.이로써 2025 회계연도(2025년 4월∼2026년 3월) 들어 8개월간 피해자 수는 230명으로 늘었습니다.이는 환경성 집계로 종전 최다였던 2023년도의 연간 피해자 수 219명을 이미 넘어선 수준입니다.이 가운데 사망자는 13명으로, 역시 최다였던 2023년도 6명의 2배를 웃돌고 있습니다.지역별 피해자 수를 보면 아키타현 66명, 이와테현 37명, 후쿠시마현 24명, 니가타현 17명 등 순입니다.이 기간 곰 포획 건수는 9천867마리로, 역시 2023년도의 9천276마리를 넘어 역대 최다를 새로 썼습니다.곰 출몰 신고 건수(홋카이도, 규슈, 오키나와 지역 제외) 역시 3만 6천814건으로, 2023년도의 2만 4천348건을 뛰어넘었습니다.환경성은 "개체수가 늘고 주민 생활권에서 먹이를 찾는 경험을 쌓은 곰도 증가했을 가능성이 있다"며 12월에도 계속해 출몰할 우려가 있다고 경계감을 피력했습니다.환경성은 곰 피해 대책비 34억 엔(약 323억 원)을 올해 추경예산에 반영할 계획이라고 닛케이는 전했습니다.