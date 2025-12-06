미 음악지 컨시퀀스 '최고의 노래'에 케데헌 '골든'·르세라핌 올라

▲ 케이팝 데몬 헌터스

미국 음악 전문지 컨시퀀스가 발표한 '2025년 최고의 노래 200선'(The 200 Best Songs of 2025)에 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST와 걸그룹 르세라핌의 노래가 포함됐습니다.'케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(Golden)과 '테이크다운'(Takedown)은 각각 '2025년 최고의 노래 200선'의 16위와 74위에 올랐습니다.컨시퀀스는 '골든'에 대해 "알고리즘 신을 기쁘게 할 '좋아요'와 '공유' 때문이 아니라 정말 좋았기 때문에 빛을 발했다"며 "'케이팝 데몬 헌터스 2'가 다음 히트곡을 전해줄 때까지 이 곡은 앞으로 수년 동안 스쿨 댄스, 결혼식, 체육관, 대형 마트 등 어디서나 들릴 것"이라고 호평했습니다.르세라핌의 다섯 번째 미니앨범 수록곡 '컴 오버'(Come Over)는 90위에 올랐습니다.컨시퀀스는 이 곡에 대해 "'컴 오버'의 반복이 최면 같다"고 평가했습니다.'컴 오버'는 영국 유명 밴드 정글의 멤버 조시 로이드와 리디아 키토가 작업에 참여한 곡으로, 몽환적인 멜로디로 인기를 끌었습니다.