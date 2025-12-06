뉴스

미 음악지 컨시퀀스 '최고의 노래'에 케데헌 '골든'·르세라핌 올라

조윤하 기자
작성 2025.12.06 13:44 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
미 음악지 컨시퀀스 '최고의 노래'에 케데헌 '골든'·르세라핌 올라
▲ 케이팝 데몬 헌터스

미국 음악 전문지 컨시퀀스가 발표한 '2025년 최고의 노래 200선'(The 200 Best Songs of 2025)에 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST와 걸그룹 르세라핌의 노래가 포함됐습니다.

'케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(Golden)과 '테이크다운'(Takedown)은 각각 '2025년 최고의 노래 200선'의 16위와 74위에 올랐습니다.

컨시퀀스는 '골든'에 대해 "알고리즘 신을 기쁘게 할 '좋아요'와 '공유' 때문이 아니라 정말 좋았기 때문에 빛을 발했다"며 "'케이팝 데몬 헌터스 2'가 다음 히트곡을 전해줄 때까지 이 곡은 앞으로 수년 동안 스쿨 댄스, 결혼식, 체육관, 대형 마트 등 어디서나 들릴 것"이라고 호평했습니다.

르세라핌의 다섯 번째 미니앨범 수록곡 '컴 오버'(Come Over)는 90위에 올랐습니다.

컨시퀀스는 이 곡에 대해 "'컴 오버'의 반복이 최면 같다"고 평가했습니다.

'컴 오버'는 영국 유명 밴드 정글의 멤버 조시 로이드와 리디아 키토가 작업에 참여한 곡으로, 몽환적인 멜로디로 인기를 끌었습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지