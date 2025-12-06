뉴스

'쿠팡 수사외압 의혹' 엄희준, 상설특검 첫날 '무고' 수사요청

'쿠팡 수사외압 의혹' 엄희준, 상설특검 첫날 '무고' 수사요청
▲ 엄희준 광주고검 검사가 23일 국회 법제사법위원회에서 열린 2025년 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 왼쪽은 문지석 광주고검 검사.

'쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급' 사건 수사 과정에서 외압을 행사했다는 의혹을 받는 엄희준 검사 측이 의혹을 제기한 문지석 부장검사를 무고 혐의로 수사해 달라고 안권섭 특별검사팀에 요청했습니다.

특검팀이 외압 의혹에 대한 수사를 개시한 첫날 문 부장검사에 대한 수사를 요청한 것입니다.

엄 검사 측 변호인은 오늘 오전 특검팀이 현판식 열고 수사를 개시한 직후 사무실을 방문해 이 같은 내용의 수사 요청서를 제출했습니다.

엄 검사 측은 입장문을 통해 "엄 검사도 상설특검의 수사에 적극 협조할 것"이라며 "상설특검에서는 본건 사실관계를 명백히 규명한 후 문 부장검사를 무고죄로 엄중히 처벌해 달라"고 밝혔습니다.

문 부장검사가 대검 감찰을 받게 되자 이를 피하기 위해 지휘권자인 엄 검사를 무고했다는 것이 엄 검사 측 주장입니다.

한편 특검팀은 오늘 오전 현판식을 열고 쿠팡 퇴직금 불기소 의혹과 관봉권 띠지 폐기 의혹에 대한 수사를 개시했습니다.

안 특검은 "어깨가 무겁다. 객관적 입장에서 사건의 실체를 밝히는 데 최선의 노력을 다하겠다"며 "수사 결과에 따른 합당한 결정을 내리겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
