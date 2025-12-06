뉴스

관봉권·쿠팡 특검 수사 개시…"객관적 입장서 실체 밝힐 것"

전연남 기자
작성 2025.12.06
관봉권·쿠팡 특검 수사 개시…"객관적 입장서 실체 밝힐 것"
▲ 봉권 띠지 폐기 의혹'과 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사할 안권섭 특별검사(왼쪽)가 6일 서초구 사무실에서 열린 특검팀 현판식에서 각오를 말하고 있다. 

'관봉권 띠지 폐기 의혹'과 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사할 안권섭 특별검사가 오늘 오전 특검팀 현판식에서 "어깨가 무겁다. 객관적 입장에서 사건의 실체를 밝히는 데 최선의 노력을 다하겠다" "수사 결과에 따른 합당한 결정을 내리겠다"고 밝혔습니다.

관봉권 의혹과 쿠팡 의혹 중 우선순위를 묻는 취재진의 질문에는 "두 사건 다 중요하다"며 "우열을 가리지 않고 똑같은 비중을 두고 수사할 예정"이라고 답했습니다.

현판식에는 김기욱(사법연수원 33기)· 권도형(변호사시험 1회) 특검보와 수사단장을 맡은 김호경(37기) 광주지검 공공수사부 부장검사가 함께 참석했습니다.

특검팀은 지난달 17일 안 특검이 임명된 후 준비기간 동안 사무실을 마련하고 특검보 인선을 마무리하는 등 출범 준비를 마쳤습니다.

특검법상 수사 기간은 최장 90일입니다.

특검법에 따르면 상설특검팀은 특검과 특검보 2명, 파견검사 5명, 파견공무원·특별수사관 각 30명 이내로 꾸려집니다.

(사진=연합뉴스)
 
