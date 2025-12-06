뉴스

빙속 이나현, 3차 월드컵 여자 1,000ｍ 8위…올 시즌 첫 '톱10'

이성훈 기자
작성 2025.12.06 11:28 조회수
빙속 이나현, 3차 월드컵 여자 1,000ｍ 8위…올 시즌 첫 '톱10'
▲ 이나현

스피드스케이팅 여자 단거리 차세대 에이스 이나현(한국체대)이 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 3차 대회 여자 1,000ｍ에서 8위에 올랐습니다.

이나현은 6일(한국시간) 네덜란드 헤이렌베인 티알프에서 열린 대회 여자 1,000ｍ에서 1분15초28의 기록으로 결승선을 통과했습니다.

이나현이 올 시즌 월드컵 여자 1,000ｍ에서 톱10에 이름을 올린 건 이번이 처음입니다.

이나현은 하루 휴식을 취한 뒤 8일 주 종목인 여자 500ｍ에서 이번 시즌 두 번째 메달 획득을 노립니다.

이나현은 지난달 월드컵 1차 대회 여자 500ｍ에서 동메달을 획득했습니다.

이날 같은 종목에 출전한 김민선(의정부시청)은 1분15초87을 기록하면서 12위에 올랐습니다.

금메달은 네덜란드의 유타 레이르담(1분14초17), 은메달은 일본의 다카기 미호(1분14초29), 동메달은 네덜란드의 펨케 콕(1분14초46)이 차지했습니다.

여자 1,000ｍ 디비전B(2부)에선 정희단(선사고)이 1분17초82초로 18위, 임리원(의정부여고)이 1분18초47로 23위에 그쳤습니다.

박성현(의정부시청)은 남자 1,500ｍ 디비전B에서 1분46초85로 8위, 양호준(의정부시청)은 1분47초57로 20위를 기록했습니다.

박지우(강원도청)는 여자 5,000ｍ 디비전B에서 7분7초85의 개인 기록을 세우면서 16위를 마크했습니다.

(사진=연합뉴스)
